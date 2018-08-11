Gündem yapısal reformlar; Uluslararası Yatırımcılar Derneği, ekonominin zirvesiyle görüştü

Uluslararası Yatırımcılar Derneği YASED Yönetim Kurulu, Ankara’da gerçekleştirdiği temaslar çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal’ı ziyaret etti.

YASED Yönetim Kurulu, Başkan Ahmet Erdem (Shell CEO’su) öncülüğünde gerçekleştirilen Katılmcıları arasında Yönetim Kurulu Üyeleri Felix Alleman (Nestle CEO'su), Colman Deegan (Vodafone CEO'su), Ebru Özdemir (Limak Yatırım YK Başkanı), Emrah Akın (KPMG Türkiye Şirket Ortağı) ile Yased Genel Sekreteri Özlem Özyiğit yer aldı.

Ankara temasları kapsamında, yeni başkanlık sistemi ve yeni hükümetin işleyişi hakkında bilgi aldı, bakanlara yeni dönemde bir çözüm ortağı olarak destek verilmeye devam edileceği mesajı paylaşıldı. Türkiye’ye yatırım yapan uluslararası doğrudan yatırımcıların görüş ve önerileri bakanlar ile istişare edildi.

Ankara’da gerçekleştirdikleri temaslar ile ilgili bir açıklama yapan YASED Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erdem, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz günlerde Ankara’da gerçekleştirdiğimiz temaslar çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ile bir araya gelerek son derece verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Toplantılarımızda Türkiye’ye daha fazla doğrudan yatırım çekmek için acil olarak yapılması gereken yapısal reformları ele aldık.

Sanayide dijital dönüşüm faaliyetlerinin hızlandırılması, mevcut teşvik ve desteklerin bu projelere daha fazla uygulanabilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu noktada ülkemizin bölgesel bir merkez olarak konumlanmasına yönelik yürüttüğümüz çalışmalarımız içinde, Türkiye’deki uluslararası firmaların Ar-Ge yatırımlarının ve sağladıkları katma değerin artırılması için verilen teşviklerin genişletilmesinin önemi büyüktür. Küresel rekabette Türkiye’nin Ar-Ge yetkinliğini artıracak ve küresel araştırma ağları ile entegrasyonunu sağlayarak Türkiye’yi katma değerli ürün ve hizmet sağlayıcısı konumuna getirecek doğru bir yerelleştirme modelinin uygulanması hakkında önerilerimizi sayın bakanlarımıza sunduk.

Ayrıca, AB üyelik ve özellikle Gümrük Birliği’nin modernizasyonu süreçlerinde ülkemiz için ilerleme sağlanması, Brexit sürecinin etkilerine yönelik önlem alınması konularına da değindik. Tüm görüşülen konularda ulusal bir pozisyonun oluşturulabilmesi adına, kamu idaresiyle özel sektör arasında bilgi akışının ve yakın istişare mekanizmasının sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır.

YASED olarak, Cumhurbaşkanlığı yeni hükümet sisteminin ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınması yolunda atılacak tüm adımların ve reformların hızla hayata geçirilmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ülkemizde daha fazla yatırım, daha fazla üretim, ihracat ve istihdam için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da azim ve kararlılık içinde kamunun çözüm ortağı olarak çalışmaya devam edeceğiz.”