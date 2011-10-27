-Gündem terör ve depremdi ANKARA (A.A) - 27.10.2011 - Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde Van'da yaşanan deprem felaketi ve yardım faaliyetlerinin toplantının öncelikli gündem maddesi olarak değerlendirildiği belirtilerek, ''Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini temin etmek, acil barınma, iaşe ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli tüm tedbirlerin hiçbir fedakarlıktan kaçınılmaksızın alınmaya devam edileceği teyit edilmiştir'' ifadelerine yer verildi. Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayımlanan bildiride, ülke güvenliğinin ilgilendiren iç ve dış konuların ele alındığı bildirildi. Van'da yaşanan deprem felaketi ve yardım faaliyetlerinin toplantının öncelikli gündem maddesi olarak değerlendirildiği belirtilen bildiride, ''Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini temin etmek, acil barınma, iaşe ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli tüm tedbirlerin hiçbir fedakarlıktan kaçınılmaksızın alınmaya devam edileceği teyit edilmiştir'' ifadelerine yer verildi. Bildiride, deprem felaketinde hayatlarını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifa dilekleri ve bölgede büyük fedakarlıkla görev yapan tüm ekiplere yönelik takdir hislerinin dile getirildiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi: ''Aynı şekilde deprem felaketi nedeniyle insani bir dayanışma örneği sergileyerek kapsamlı yardım çabası içine giren uluslararası camiaya şükren duyguları ifade edilmiştir. Deprem felaketi sonrasında aziz milletimizin sergilediği dayanışma ve yardımlaşma konusundaki büyük hassasiyetten duyulan memnuniyet özellikle vurgulanmıştır.'' Bildiride ayrıca, ''Terör örgütüne destek veren, lojistik imkan sağlayan, teşvik eden, faaliyet alanı açan çevreler veya ülkelerin bir insanlık suçu olan, hiçbir haklı ve meşru gerekçeye dayandırılamayacak ve hiçbir şekilde kabul edilebilir bir hak arayışı olarak görülemeyecek terörün doğurduğu olumsuz sonuçlara ortak olacaklarına işaret edilmiştir'' ifadeleri kullanıldı.