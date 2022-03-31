Gündem olan sokak röportajı: Recep Tayyip'e benim canım, karım, kızım feda olsun"

Youtube'da yayınlanan bir sokak röportajı sosyal medyada gündem oldu. Ekşi sözlükte de gündem olan sokak röportajında hükümeti eleştiren vatandaşlarla tartışan bir AKP'li eleştirilere "Yav her şeyi Recep Tayyip yapıyor he. Recep Tayyip'e benim canım, karım, kızım, çocuğum feda olsun" sözleriyle tepki gösterdi.

İstanbul Pendik'te Objektif Medya isimli Youtube kanalının yaptığı röportaj sırasında vatandaşlar arasında ekonomi ve zam tartışması yaşandı. Zamların tartışıldığı röportaj sırasında hükümeti eleştirenler ile AKP'yi savunan vatandaşlar arasında gerilim yükseldi.

Tartışma sırasında bir vatandaşın hükümete yönelik eleştirilere tepki göstererek "Yav her şeyi Recep Tayyip yapıyor he. Recep Tayyip'e benim canım, karım, kızım, çocuğum feda olsun" ifadelerini kullanması ise tepki çekti. Vatandaşın kullandığı sözlere tepki gösteren bir vatandaş "Ya bu peygamber mi insan, insan. Niye adama feda olsun" dedi.

Tepki çeken sözlerin yer aldığı ve gerilim arttığı sokak röportajı sosyal medyada gündem oldu.