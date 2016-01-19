Sigortalı gündelikçi çalıştırana ayda 100 lira destek

Evlerde temizlik ve diğer hizmetler için çalıştırılan gündelikçiler için hizmeti sigortalı olarak yaptıranlara 100 liralık destek kararı çıktı. Kararın uygulamaya geçilmesinin nedeni, evlerde kayıt dışı çalışmanın önüne geçebilmek.

1 Ocak itibarıyla asgari ücrete yapılan zamdan dolayı işveren maliyetlerindeki artış tartışma konusu olmuştu. Hükümet hem işverenin yükünü azaltmak, hem de kayıtdışı çalışmanın önüne geçmek için, 2016 yılı boyunca her bir gündelik çalışan için ayda 100 liralık mali destek kararı aldı. Karar uyarınca sigorta priminde işveren payının 100 lirası devletdevlet tarafından karşılanacak. Hizmet alımında çalışan sayısında bir sınırlama olmadığı için 100 liralık destekten, her çalışan başına yararlanılabilecek. Destek 2016 yılı boyunca geçerli olacak.

Asgari ücretlendirmeden gündelikçi çalıştıran ev sahibinin bir aylık toplam maliyetli 1935 lira 23 kuruşa denk geliyor. Devletin 100 liralık desteğiyle maliyet 1835 lira 23 kuruşa düşecek

Amaç kayıt dışı çalışmanın önüne geçmek

Türkiye’de resmi istatistik verilerine göre ev hizmetlerinde toplam 300 bin kadın çalışan bulunuyor. Bu rakamın yüzde 59’u kayıt dışı çalışan statüsünde. Devletdesteğiyle kayıtdışı çalıştırmanın önüne geçilmesi de hedefleniyor.

Destekten faydalanmak isteyenlerin, SGK’ya aylık prim ve hizmet belgelerini vermesi gerekiyor. İşveren aylık prim ve hizmet belgelerini SGK’ya vermediği takdirde destekten faydalanamayacak.