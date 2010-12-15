T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Gündelikçi kadının hayatı cam silerken son buldu

Gültekiye Özmen, Kadıköy'de binanın 3. katında camları silmeye çalışırken dengesini kaybetti ve beton zemine düştü.

15 Aralık 2010 02:00

T24- İstanbul Kadıköy'de bir binanın üçüncü katında temizlik yapan Gültekiye Özmen, camları silmek isterken dengesini kaybetti. Tutunduğu pencereyle birlikte yaklaşık 10 metreden düşen Özmen hayatını kaybetti.


Kadıköy Suadiye Çolak İsmail Sokak'taki Ayşe - Asım Apartmanı'ndaki olay saat 12.30 sıralarında meydana geldi.



Edinilen bilgiye Erdinç Ahmet Gürpınar'a ait üçüncü katta bulunan dairede temizlik yapan 47 yaşındaki Gültekiye Özmen, mutfağın pencerelerini silebilmek için bir sandalyenin üzerine çıktı.


Pencerelerin bir bölümünü silen Özmen, sandalyenin üzerinde dengesini kaybetti. Yere düşmemek için sildiği sürgülü pencereye tutunmaya çalışan Özmen, çıkan pencere ile birlikte boşluğa düştü.

Yaklaşık 10 metreden beton zemine çakılan Özmen, ağır yaralandı. Binanın yanındaki inşaatta çalışan işçiler, Özmen'in düştüğünü ve ağır yaralandığını görerek 112 Hızır Acil'e haber verdi.

Kısa süre içinde olay yerine gelen sağlık ekibi, Özmen'in hayatını kaybettiğini belirleyerek, polise haber verdi.

Olay yerine gelerek inceleme yapan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, apartmanın otoparkında güvenlik şeridi oluşturdu.

Yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından Özmen'in cesedi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Özmen'in Kurtköy'de oturduğu, yaklaşık 10 yıldan beri de Erdinç Ahmet Gürpınar'ın evininde temizlik işi yaptığı öğrenildi.

Kaza sırasında salonda oturduğu öğrenilen Gürpınar'ın, polis merkezine götürüldüğü, konuyla ilgili bilgisine başvurulacağı belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24