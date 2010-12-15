Gündelikçi kadının hayatı cam silerken son buldu

T24- İstanbul Kadıköy'de bir binanın üçüncü katında temizlik yapan Gültekiye Özmen, camları silmek isterken dengesini kaybetti. Tutunduğu pencereyle birlikte yaklaşık 10 metreden düşen Özmen hayatını kaybetti.



Kadıköy Suadiye Çolak İsmail Sokak'taki Ayşe - Asım Apartmanı'ndaki olay saat 12.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye Erdinç Ahmet Gürpınar'a ait üçüncü katta bulunan dairede temizlik yapan 47 yaşındaki Gültekiye Özmen, mutfağın pencerelerini silebilmek için bir sandalyenin üzerine çıktı.



Pencerelerin bir bölümünü silen Özmen, sandalyenin üzerinde dengesini kaybetti. Yere düşmemek için sildiği sürgülü pencereye tutunmaya çalışan Özmen, çıkan pencere ile birlikte boşluğa düştü.

Yaklaşık 10 metreden beton zemine çakılan Özmen, ağır yaralandı. Binanın yanındaki inşaatta çalışan işçiler, Özmen'in düştüğünü ve ağır yaralandığını görerek 112 Hızır Acil'e haber verdi.

Kısa süre içinde olay yerine gelen sağlık ekibi, Özmen'in hayatını kaybettiğini belirleyerek, polise haber verdi.

Olay yerine gelerek inceleme yapan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, apartmanın otoparkında güvenlik şeridi oluşturdu.

Yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından Özmen'in cesedi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Özmen'in Kurtköy'de oturduğu, yaklaşık 10 yıldan beri de Erdinç Ahmet Gürpınar'ın evininde temizlik işi yaptığı öğrenildi.

Kaza sırasında salonda oturduğu öğrenilen Gürpınar'ın, polis merkezine götürüldüğü, konuyla ilgili bilgisine başvurulacağı belirtildi.