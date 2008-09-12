Günde yedi saat uyku yeterli

Kanada’da yapılan bir araştırma, ideal uykunun yedi saat olması gerektiğini ortaya koydu.



Milliyet Cafe’de yer alan habere göre, uykunun insan hayatı üzerindeki etkilerini incelemek için yedi yıla yakın süre, yaşları 21 ila 64 arasında değişen 276 kişi üzerinde araştırmalar yapan Jean-Philippe Chaput, altı yıl boyunca yedi saatten az uyuyan deneklerin 1.8 kilogram ve yedi saatten fazla uyuyan hastalarının da 1.4 kilogram şişmanladıklarını tespit ettiğini açıkladı.



Chaput, yedi saatten az ya da çok uyumanın obeziteye de neden olduğunu belirterek, özellikle günde beş saat uyuyanların midelerinde acıkma hissine sebep olan “grelin” hormonunun aşırı salgılandığının saptandığını, bunun da vücutta aşırı yağlanmaya yol açtığını vurguladı.

