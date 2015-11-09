"Haftada üç bardak şampanya Alzheimer'ı önlüyor"

İngiltere’de yapılan bir araştırma ile her gün 3 bardak şampanya içmenin halk arasında ‘bunama’ olarak bilinen Alzheimer hastalığını engelleyebileceği ortaya çıktı.

Reading Üniversitesi’nde fareler üzerinde yapılan araştırmada günde içilecek 3 bardak şampanya kişide Alzheimer hastalığını önleyebileceği ileri sürüldü.

Üniversitede öğretim görevlisi olan Jeremy Spencer yaptıkları araştırmanın heyecan verici olduğunu, ilk defa şampanyanın bir hastalık üzerinde kullanabileceğini ortaya çıkardıklarını ifade etti.

Alzheimer Derneği, açıklamayı ilginç bulduklarını söyleyerek daha çok çalışma yapılması gerektiğini söyledi.