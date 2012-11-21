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Yaşam

Günde ortalama 10 araba çalınıyor

Kent genelinde 2005'de günde ortalama 41, 2006'da 35, 2007'de 26, 2008'de 20, 2009'da 18, 2010'da 13, 2012'de ise 10 otomobil çalındı

21 Kasım 2012 16:45

2012'de otomobil hırsızlarına yönelik 837 operasyonun yapıldığı İstanbul'da günde ortalama 10 arabanın çalındığı belirlendi.

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bu yılın 10 ayında teknik ve fiziki takip sonucunda, otomobil hırsızlığı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik 837 operasyon düzenledi.
Bu operasyonlarda geçen yıl otomobil hırsızlığı olaylarına karışan 558 kişi, bu senenin 10 ayında ise 361 şüpheli gözaltına alındı. Özel Harekat Polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonlarda ise otomobil hırsızlığı yaptıkları tespit edilen 10 suç örgütü çökertildi.

Kent genelinde 2005'de günde ortalama 41, 2006'da 35, 2007'de 26, 2008'de 20, 2009'da 18, 2010'da 13, 2012'de ise 10 otomobil çalındı. İstanbul'da 2009 ile 2012 yılları arasında çalınan otomobil sayısında yüzde 51 oranında bir düşüş yaşandı.

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