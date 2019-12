Günde ne kadar su tüketmeli?

Çoğumuz işyerinde yoğun iş temposu yüzünden su içmeyi unutuyoruz. Halbuki gün içerisinde yeterli miktarda su tüketmek sağlık için çok önemli. Özelikle de yaz aylarında su tüketiminin önemi daha da artıyor.Peki gün içerisinde su tüketimini olması gereken miktara çıkartmak için ne yapılabilir?1- Her sabah işyerinize geldiğinizde su için, bu davranışı alışkanlık haline getirin.2- Masanızın üzerinde her zaman temiz ve tercihen cam bir şişede su bulundurun.3- Çay ve kahve çok tüketiyor, içmeden uzun süre duramıyorsanız ve yeteri kadar su da tüketmiyorsanız buna da artık bir dur demenin zamanı gelmiş demektir. Çay ve kahve diüretik içeceklerdir. Yani vücuttan su atımına sebep olurlar. Vücudun su kaybetmesini önlemek için de kaybedilen su miktarını yerine koymak gerekir. Çay/ kahve kupanıza su koyup tüketin. Bunu sırayla yapabilirsiniz. Bir defasında çay, diğerinde su koymak gibi. Böylece çay/kahve tüketiminiz otomatikman yarıya inecek ve su tüketiminiz de artacaktır.4- Su içmeniz gerektiğini hatırlatan minik post-it kâğıtlar size yardımcı olacaktır. ’Su içmeyi unutma’ şeklinde notlar aldığınız post-it kâğıtları monitörünüzün üzerine, arabanızın camına yapıştırabilir, cüzdanınızın içine vb. yerlere koyabilirsiniz.5- Her akşam işyerinizden ayrılırken su içmeyi alışkanlık haline getirin.6- Her sabah kalktığınızda ilk işiniz su içmek olsun.7- Her gece yatmadan önce mutlaka bir bardak su için.8- Çantanızda minik bir şişe su bulunması, acil bir durumda (toplu taşıma aracı ile trafikte uzun süre kalma gibi durumda, vs.) oldukça faydalı olacaktır.9- Arabanızda her ihtimale karşı en az 1 şişe içme suyu bulundurun.10- İşyerinde sigara molası yerine su molası verin.• Ortalama 1, 5–2, 5 lt arasındaki su tüketimi normaldir.• Genellikle su ihtiyacımız gün içerisinde besinlerden sağladığımız enerjiye göre değişkenlik göstermektedir.• Aldığımız kalori miktarı kadar su tüketmeliyiz. (1500 kal. enerji içeren bir diyet alıyorsanız; su gereksiniminiz de ortalama 1, 5 lt. olmalıdır) ama tabii bu miktar yaz aylarında artış göstermektedir. Terlemenin artması ile sıvı kayıpları söz konusu olmakta olup; ½-1 lt. daha fazla su tüketilmelidir.