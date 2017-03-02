T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Günde iki saat ile en az uyuyan memeli hayvan

Yapılan bir araştırma, Afrika fillerinin tüm memeliler arasında en az uyuyan memeli türü olduğunu ortaya koydu

02 Mart 2017 17:00

Yapılan bir araştırma, Afrika fillerinin tüm memeliler arasında en az uyuyan memeli hayvan türü olduğunu ortaya koydu.

Bilim insanları, bu araştırmayı Botswana'daki iki fili doğal hayatlarında takip ederek gerçekleştirdi.

Günde 4 ila 6 saat uyuyan ve hayvanat bahçelerinde yaşayan fillerin aksine, doğal yaşam ortamlarındaki fillerin günde en fazla 2 saat uyuduğu ortaya çıkarıldı.

Sürülerinin reisi olan dişi filler ise birkaç güne kadar uyanık kalabiliyor. Bu süre içinde uzun mesafeler kat ederek, sürüyü yırtıcılara karşı da bir arada tutabiliyor.

Üç - dört günde bir, rüya görecek, derin uyku haline geçen lider filler, bu anlarda ayakta değil yatarak dinleniyor.

Güney Afrika'daki Witwatersrand Üniversitesi'nden Paul Manger, fil uykusunun eşsiz olduğunu ifade ederek, "En az uyuyan memeli hayvanlar. Bunun da fillerin vücutlarının büyüklüğü ile ilgili olduğunu sanıyoruz" dedi.

Manger, güçlü hafızalarıyla bilinen fillerin bu denli az uyumasının, "derin uyku, hafızayı olumlu etkiliyor" tezini de sorgulattığını söylüyor.

Araştırmayı yürüten ekip, fillerin uyku düzenlerini tespit edebilmek için, bir takip cihazını, araştırma için seçilen iki filin hortumlarına yerleştirdi.

Cihaz, fillerin hortumlarının 5 dakikadan fazla sabit durması durumunda kayıt alacak şekilde ayarlandı.

İncelemeye alınan iki filin, hangi pozisyonda uyuduklarını belirlemek için de jiroskop cihazı kullanıldı.

Genel olarak büyük bedenli memeliler, küçük olanlardan daha fazla uyku uyuyor.

Örneğin, sloth isimli memeli günün 14 saatini uyuyarak geçirirken, insanlar ortalama 8 saat uyuyor.

Fillerin bu denli az uyku ile nasıl hayatta kalabildikleri ise gizemini koruyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YapılanAfrikaBotswanaBuAfrika WitwatersrandPaul MangerBunun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24