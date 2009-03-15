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Sağlık

Günde iki kadeh içki prostat kanseri riskini artırıyor

Günde iki kadeh ya da daha fazla içki içen erkeklerin prostat kanserine yakalanma riskinin arttığı belirlendi.

15 Mart 2009 02:00

Günde iki kadeh ya da daha fazla içki içen erkeklerin prostat kanserine yakalanma riskinin arttığı belirlendi.

ABD, Kanada ve Avustralya’dan bilim insanları, bugüne dek içki tüketimi ile prostat kanseri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla yapılmış 35 farklı çalışmayı inceledi. Bu araştırmada, haftada 14 kadeh ve üzerinde alkol tüketen erkeklerde prostat kanseri riskinin yüzde 20 oranında arttığı görüldü.

Araştırmada daha önceki bulguların tersine, “ılımlı alkol tüketiminin” bile sağlık problemlerine yol açabileceğine dikkat çekildi.

Uzmanlar, “Özellikle prostat kanserine yakalanan akrabaları olanlar, içki tüketimlerini yeniden gözden geçirmeli” diye konuştu.

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