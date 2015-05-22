'Günde iki fincan kahve içen erkeklerin cinsel performansı artıyor'

Teksas Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, günde iki fincan kahve içen erkeklerin cinsel performanslarının arttığını ortaya koydu.

PLOS ONE adlı dergide yayınlanan araştırmaya göre; günde iki fincan kahve tüketen erkeklerde, hiç içmeyenlere oranla yüzde 42 daha az sertleşme problemi görülüyor. Üç fincan kahve içen erkeklerde ise bu oran yüzde 39’a düşüyor.

İngiliz Telegraph’ın haberine göre; araştırma yaklaşık 4 bin erkekle ve erkeklerin aşırı kilolu, obez ya da tansiyon hastası olup olmadıklarına bakılmaksızın gerçekleştirildi. Fakat sertleşme problemi riski yüksek olan şeker hastası erkeklerde söz konusu etki düşüyor.

Doktorlar, günde dört fincandan fazla kahve tüketmenin tehlikeli olabileceği ve huzursuzluk, ürperme, rahatsızlık, uykusuzluk ve mide rahatsızlığına neden olabileceği konusunda uyarıyor.

Teksas Üniversitesi’nden Prof. David Lopez, “Obez ya da aşırı kilolu erkeklerde sertleşme sorunu sıklığında azalma görmemize rağmen, bu, şeker hastalığından mustarip erkekler için geçerli değil” dedi.

Daha önce yapılan bir araştırma ise kahvenin, kadınların cinsel performansını artırdığını ortaya koymuştu.