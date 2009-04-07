Günde iki bardak süt için

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tanju Besler, insanların hayatlarının her döneminde süt ve süt ürünlerine ihtiyaç duyduklarını belirterek, günde en az iki su bardağı süt tüketilmesi gerektiğini ifade etti.



Besler, Mevlana Kültür Merkezi'nde, Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ve Tetra Pak işbirliği ile düzenlenen "Sağlıklı Süte Çağrı Kampanyası Bilgilendirme Semineri"nde, sütün insan sağlığı açısından önemini anlattı.



Türkiye'de 2000 yılında sağlık harcamalarına 8 milyon 248 bin TL harcandığını ifade eden Besler, sağlıklı ve dengeli beslenmenin birçok hastalıktan koruduğunu vurguladı.



Bir su bardağı sütle 6 yaşında bir çocuğun günlük kalsiyum ihtiyacının yaklaşık yüzde 52'sinin, protein ihtiyacının yüzde 35'inin, fosfor ihtiyacının yüzde 55'inin karşılandığını ifade eden Prof. Dr. Besler, sütün özellikle guatr hastalığının en önemli sebebi olan iyot eksikliğini de yüzde 30 oranında giderdiğini kaydetti.



Beynin gelişiminden, kanserle mücadeleye kadar pek çok alanda sütün önemli bir savunucu olduğunu dile getiren Besler, "İnsanlar yaşamının her döneminde süt ve süt ürünlerine ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle, günde en az iki su bardağı süt tüketilmelidir" dedi.



Türkiye'de günlük süt tüketiminin azaldığını ancak gazlı içecek tüketiminin arttığını belirten Prof. Dr. Besler, "Yıllık kişi başı süt tüketimi Türkiye'de 23 litredir. Bu oran dünya ortalamasının altında" diye konuştu.



Açık süte dikkat



HÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Ünal ise sütün dışarıdan gelen zararlı bakterilerin yaşaması ve çoğalmasına uygun bir ortam olduğunu ifade ederek, sütün üretiminden tüketimine kadar tüm evrelerde korunması gerektiğini dile getirdi.



Yapılan araştırmalarda açık sütün hijyen ve besin değeri açısından uygun olmadığının belirlendiğini anlatan Ünal, şunları kaydetti:



"Ülkemizde açık süt tüketiminin çok yaygın olması, sağlıklı beslenme konusunda yaşanılan sıkıntılardan biridir. Açık süt tüketiminin ülkemizde bu kadar yaygın olmasının en önemli nedenlerinden biri, ambalajlı süte göre daha ucuz olduğu görüşüdür. Ancak besin değerinin yetersizliğinin ötesinde açık sütün yol açabileceği hastalıkların tedavisinin daha masraflı olacağı unutulmamalıdır. Sağlık için güvenlik, tüm faktörlerin üzerinde olmalıdır."



Seminere, Konya Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nejat Akboğa, Konya'daki halk eğitim merkezlerinde eğitim gören kursiyerler ve eğitmenler katıldı.



2001 yılında başlatılan "Sağlıklı Süte Çağrı Kampanyası Bilgilendirme Semineri" kapsamında 54 ilde 1 milyonu aşkın kişiye ulaşıldığı belirtildi.



"Sağlıklı Süte Çağrı Kampanyası Bilgilendirme Semineri"nin Adana, Kayseri ve Balıkesir'de devam edeceği kaydedildi.



(AA)