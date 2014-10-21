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Sağlık

Günde en fazla 2 saat uyanık kalabiliyor

Nadir görülen KLS sendromuna sahip olan İngiliz kadın, 4 yıldır tedavi edilemiyor

21 Ekim 2014 16:36

Oldukça nadir görülen bir uyku bozukluğu türü olan Kleine-Levin senromuna (KLS) sahip olan İngiliz Beth Goodier, her gün sadece 2 saat uyanık kalabiliyor. 'Sleeping Beauty' (Uyuyan Güzel) sendromu olarak da bilinen hastalığa sahip olan 20 yaşındaki talihsiz kadın, 4 yıldır bu hastalıkla mücadele ediyor.

Ntvmsnbc’de yer alan habere göre, her gün ortalama 22 saat uyuyan ve uyanık olduğu zaman kendi kendisine yetemeyen Goodier, sürekli yardım alarak hayatına devam edebiliyor.

16 yaşından beri bu şekilde hayatına devam etmeye çalışan Goodier’ın neden bu sendroma yakalandığı ve nasıl tedavi edileceği ise, hala bilinmiyor.

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