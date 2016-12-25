"Günde en az 2 kivi tüketin"

Kış hastalıklarından korunmada C vitamininin önemine vurgu yapan uzmanlar, bu vitaminden zengin olan kivinin günde 2 adet tüketilmesini öneriyor.

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Doç. Dr. Özgür Enginyurt, son dönemde mevsimsel soğuk algınlığı ve grip vakalarında artış gözlemlendiğini belirterek, bu hastaların çoğuna vitamin yönünden zengin olduğu bilinen kivi tüketmelerini önerdiklerini söyledi. Enginyurt, "Bilimsel çalışmalar sonucu kivinin gribal enfeksiyonlara ve soğuk algınlığına iyi geldiği biliniyor. Bu meyveyi tüketen vatandaşlarımızın uzun süre hasta olmadığını görüyoruz" dedi. Enginyurt, 7'den 70'e herkese günde en az 2 kivi tüketmesini önererek, "Özellikle gelişim çağındaki çocuklarımızın kivi yemesinde oldukça fazla fayda bulunuyor" ifadesini kullandı.

"Hatta bizim önerimiz, kahvaltıda dahi kivinin tüketilmesi yönünde" diyen Enginyurt, "Çünkü sabah tüketilen bir kivi, çocukların günlük vitamin ihtiyacını rahatlıkla karşılayacaktır" açıklamasında bulundu.

A ve E vitaminleri açısından da zengin

Enginyurt, kivinin bilinen faydalarını şöyle sıraladı:

"C vitaminin yanı sıra A ve E vitaminin de bulunduğu kivinin çok fazla faydası var ama en bariz faydası, kanser türlerinin geciktirilmesi ve kansere yakalanma riskinin azaltılması. Antioksidan özelliğiyle kansere karşı koruyucu etkisi var. Kivinin yapısında bulunan lif oranı kabızlığı önlüyor. Tansiyon ve kolesterol düşürücü etkileri olduğu biliniyor. Grip, nezle, hatta astım hastalığına faydalı. Özellikle gribal enfeksiyonların sık görüldüğü günümüzde bol miktarda tüketilebilir"