Günde bir şekerli içecek içmek bile kanser riskini artırıyor

Viktorya Kanser Konseyi ve Melbourne Üniversitesi tarafından 35 bin Avustralyalı üzerinde yapılan araştırma, obeziteye bağlı 3.283 kanser vakasını inceledi. Araştırmaya göre, düzenli olarak her gün şekerli içecekler içenler, bel ölçüleri ne olursa olsun, kanser risklerini artırıyor.

Yayınlanan araştırma, obezite haricinde ve bel genişliğine göre sonuçlar düzenlendiği zaman, şekerli içecekler ile kanser riski arasında direkt pozitif bir bağ buldu. Araştırmayı yayınlayanlar bu sonuçların şekerli içeceklerin tüketimini azaltmayı meşrulaştırdığını savunuyor.

Viktorya Kanser Konseyi’nde salgın hastalıklar bilimi ve araştırma bölümünde görevli doçent doktor Allison Hodge ilk hipotezlerinin şekerli meşrubatların obeziteye, bu durumun da obeziteye bağlı kanser riskine yol açtığı yönünde olduğunu belirtiyor. Ama elde edilen veriler ile daha farklı sonuçlara ulaşıldı.

Yeşilist’te yer alan habere göre, araştırma, şekerli içecek tüketimi artıkça normalde obezite ile ilişkilendirilen kanser vakalarının bu durumla alakasız bir şekilde bel genişliği fark etmeksizin kanser risklerini artığını ortaya koyuyor.

Bu durum şekersiz içecek tüketenlerde görülmemekte. Uzmanlar bu yüzden şekerin asıl neden olarak öne çıktığını savunuyor. Yine de bu araştırmaların genişletilmesi ve daha fazla vaka üzerinde çalışma yapılması uzmanların anlaştığı bir konu.

Viktorya Kanser Konseyi yöneticisi Todd Harper bu araştırmanın sonucunda meşrubatlar yerine su tüketmeyi tercih etmenin oldukça mantıklı olacağını savunuyor. Harper, şekerli içecekleri tüketmenin, artan kanser riskinin yanında 2. tip diyabet, kalp rahatsızlıkları ve diş çürüğü riskleri ile beraber geldiğini de hatırlatıyor.