Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Günde bir saatten fazla müzik dinlemeyin

Dünya Sağlık Örgütü, bir milyarı aşkın gencin uzun sürelerle yüksek sesle müzik dinlediği için işitme kaybına uğrama riski ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Örgütün verilerine göre, yaşları 12-35 arasında değişen 43 milyon kişide işitme kaybı yaşıyor ve işitme kaybından şikayet edenlerin sayısı giderek artıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, zengin ve orta gelirli düzeydeki ülkelerde bu yaş grubundakilerin yarısının kişisel müzik cihazlarıyla zararlı olabilecek kadar çok haşır neşir olduğunu belirten WHO, kulüp ve barlarda zararlı olabilecek kadar yüksek sesli müziğe maruz kalanların oranını da yüzde 40 olarak veriyor.

Dünya Sağlık Örgütü yetkililerinden Doktor Etyen Krug, günde bir saat müzik dinlemenin yeterli olduğunu, müziğin sesi fazla açıksa, bunun bile fazla olabileceğini söylüyor.

Dr. Krug "Yapmaya çalıştığımız şey üzerinde yeterince konululmayan bir konuda farkındalık yaratmak. Çok zarar verme ihtimali olan bu durum aslında kolaylıkla engellenebilir" diyor.

Örgüt, kulaklarını korumak isteyenlere, gürültülü yerlerde dışarıdaki sesi engelleyen kulaklıklar takmalarını öneriyor. Böylece müziğin de daha iyi duyulabileceği belirtiliyor.

Ayrıca gürültülü yerlerde zaman zaman "sakin yerlere çıkıp dinleme molası verilmesi" ve müzikli ortamlarda hoparlörlerden uzak durulması da tavsiye ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre güvenli ses sınırları ise şöyle:

85 desibel - bir otomobilin içindeki gürültü düzeyi - 8 saat

90 desibel - çim biçme aleti - iki buçuk saat

95 desibel - motosiklet - 47 dakika

100 desibel - otomobil kornası veya metro treni - 15 dakika

105 desibel - sesi sonuna kadar açık mp3 player - 4 dakika

115 desibel - yüksek sesli rock konseri - 28 saniye

120 desibel - vuvuzela veya sirenler - 9 saniye