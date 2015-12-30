Günde bir kere orgazm olmak prostat kanseri riskini azaltıyor

ABD'de Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, her gün bir orgazmın prostat kanserine yakalanma risikini yaklaşık dörtte bir oranında azalttığına işaret ediyor.

Daily Telegraph gazetesinden referans veren BBC Türkçe’nin haberine göre, orgazm ayrıca bağışlık sistemini güçlendiriyor, uykuyu iyileştiriyor ve hatta erkekleri kalp hastalıklarına karşı koruyor.

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Brigham and Women Hospital ile birlikte gerçekleştirdiği araştırma, ayda 21 kez orgazm olanların prostat kanserine yakalanma riskinin yüzde 22 daha az olduğunu ortaya koydu.

Uzmanlara göre, orgazmın cinsel ilişki yoluyla olması gerekmiyor. Mastürbasyon da aynı faydaları sağlıyor.