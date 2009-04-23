Günde bir bardak şarap kemikleri güçlendiriyor!

Günde 1-2 birim bira ya da alkollü içki tüketen erkeklerde kemik yoğunluğunun, tüketmeyenlere göre yüzde 3-4 daha fazla olduğu belirlendi.



Ilımlı alkol olarak adlandırılan 1-2 birimlik miktarlar ise, ortalama bir kadeh şarap ya da bir bardak biraya eş değer.



Ilımlı alkol tüketen yaşlıların kemik mineral yoğunluğunun, tüketmeyenlere göre daha yüksek olduğu bildirildi. Çalışma Amerikan Klinik Beslenme Dergisi’nde yayınlandı. Çalışmada bin 289’u menopoz sonrası dönemde olan, bin 537 kadının; bin 182 erkeğin verileri kullanıldı. Araştırmacılar kişilerin alkollü içki alışkanlıkları ile kemik mineral yoğunluğu sonuçlarını analiz ettiler.



Kadınlarda 2’den fazlası kemik yoğunluğunu artırıyor



Çalışmada günde 1-2 birim bira ya da alkollü içki tüketen erkeklerde kemik yoğunluğunun, tüketmeyenlere göre yüzde 3-4 daha fazla olduğu belirlendi. Benzer şekilde menopoz sonrası kadınlarda günde 2’den fazla alkollü içecek tüketmenin, içmeyenlere göre kemik mineral yoğunluğunda yüzde 5 ile 8’lik artışa yol açtığı görüldü.



Öte yandan, ılımlı alkol tüketiminin kemik mineral yoğunluğu üzerine olan olumlu etkisine karşın günde 2 birimden fazla alkol tüketen erkeklerin kemik yoğunluğunda, içmeyenlere göre yüzde 3 ile 5’lik düşüklük olduğu belirlendi.



1-2 birimlik miktarlar ise şu şekilde değerlendirilebilir:



“Ortalama bir kadeh kırmızı ya da beyaz şarap veya bir kadeh şampanya 1.5 birim alkole eş değer. Ortalama bir bardak bira ise 1 ile 2 birim arasında alkole tekabül ediyor.



Kanser riskine dikkat



Ilımlı alkol tüketiminin kalp damar hastalığı ve kemik erimesi gibi hastalıklar üzerindeki olumlu etkisine karşın, kanser gelişimi riskini arttırabileceği belirtiliyor. Kişilerin alkol tüketimleri ve sağlıkları arasındaki ilişkinin, bireysel risklerini göz önüne alarak değerlendirilmesi öneriliyor.

