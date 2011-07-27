Günde 80 kişi sigarayı bırakmak istiyor

T24 - Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları E.A. Hastanesi'nin (BRSHH) Sigara Bırakma Polikliniği'ne günde 80 kişinin sigarayı bırakmak için başvurduğu bildirildi.



Tam dumansız hava sahasına yüzde 95'leri geçen oranda destek veren Türkiye, şimdi de 20 milyon tiryakiyi bağımlılıktan kurtarmak için çalışıyor.



Ülke genelindeki 232 sigara bırakma polikliniği aracılığıyla son 4 ayda 220 bin kutu sigara bırakma ilacı ücretsiz dağıtıldı. Sıkı kontroller sonucu ve hastanın durumuna göre verilen bu ilaçlar sayesinde ilk ayda sigara bırakma oranı yüzde 72’lere ulaştı.



Program kapsamında toplam 360 bin ilaç alan Sağlık Bakanlığı, 250 bin sigara bağımlısını bu yolla tedavi etmeyi hedefliyor. İlaç destekli tedavi beraberinde sigara bırakma polikliniklerine olan talebi de artırdı.



Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları E.A. Hastanesi’nin (BRSHH) Sigara Bırakma Polikliniği’ne günde 80 kişinin sigarayı bırakmak için başvurduğu açıklandı.



Merkeze yapılan başvuruların her geçen gün arttığını belirten yetkililer, 2010 yılında haftada 1 perşembe günü AMATEM binasında hizmet vermeye başlayan polikliniğin, 2011 Mayıs ayından itibaren hafta içi her gün hizmet vermeye başladığını dile getirdi.



Artan yoğunluk nedeniyle 2011 Temmuz ayında itibaren ÇEMATEM poliklinik binasında poliklinik oda sayısı 3'e çıkarıldı. Son 6 ayda sigarayı bırakmak için bin 70 başvuru alındığı açıklandı.



