Günde 7 tatlı kaşığından fazla şeker tüketilmemeli!

İngiltere hükümetinin beslenme konusundaki Bilimsel Danışma Komitesi uzmanları, yedi tatlı kaşığına denk gelen "Günlük alınan kalori miktarının yüzde 5'ten fazlasının şeker tüketiminden kaynaklanmaması gerektiği" uyarısında bulundu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, beslenme uzmanları, obezite iskinin azaltılması ve diş sağlığının korunması için şeker tüketiminin azaltılması uyarısında bulunuyor.

İngiltere hükümetin beslenme konusundaki Bilimsel Danışma Komitesi uzmanları, günlük alınan kalori miktarının yüzde 5'ten fazlasının şeker tüketiminden kaynaklanmaması gerektiğini söyledi.

Bu oran, yaklaşık yedi tatlı kaşığı şekere denk geliyor.

Şeker tüketiminin azaltılması çağrısında bulunan uzmanların geçen yıl hazırladığı raporda, şeker oranının alınan enerji alımının yüzde 10'undan fazla olmaması tavsiyesinde bulunulmuştu.

Bu yıl ise rakamın yüzde 5’e çekilmesi gerektiğini belirtildi.

Rafine şekerin ana kaynakları tatlandırılmış içecekler, tahıl, şekerlemeler, meyve suyu ve sofra şekeri.

Tek bir teneke kutu gazlı içecekte yaklaşık dokuz tatlı kaşığı şeker bulunuyor.

İngiltere'de gıda endüstrisi, geçtiğimiz yıllarda evlere giren gıdalarda ve içeceklerdeki kalorileri kademeli olarak azalttıklarını, bunu şeker miktarını ve porsiyonları küçülterek yaptıklarını söyledi.

BBC'nin sağlık muhabiri Adam Brimelow, İngiltere’de tüm yaş gruplarında ortalama tüketilen şeker oranının tavsiye edilen yüzde 5'in en az iki katı olduğunu söylüyor.

Sağlıklı yaşamı teşvik eden kuruluşlar, gıdaların üzerinde şeker miktarını daha iyi gösteren ve miktarın kaç çay kaşığına denk geldiğini açıklayan etiketler kullanılması gerektiği görüşünde.