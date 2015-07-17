'Günde 7 çay kaşığından fazla şeker tüketilmemeli'

Beslenme uzmanları, obezite riskinin azaltılması ve diş sağlığının korunması için şeker tüketiminin azaltılması uyarısında bulunuyor.

İngiltere hükümetin Beslenmeye yönelik Bilimsel Danışma Komitesi uzmanları, günlük alınan kalori miktarının yüzde 5'ten fazlasının şeker tüketiminden kaynaklanmaması gerektiğini söyledi. Bu oran, yaklaşık yedi çay kaşığı şekere denk geliyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, şeker tüketiminin azaltılması çağrısında bulunan uzmanların geçen yıl hazırladığı raporda, şeker oranının alınan enerji alımının yüzde 10'unda fazla olmaması tavsiyesinde bulunulmuştu, bu yıl ise rakamın yüzde 5’e çekilmesi gerektiğini belirtildi.

Rafine şekerin ana kaynakları tatlandırılmış içecekler, tahıl, şekerlemeler, meyve suyu ve sofra şekeri.

Tek bir teneke kutu gazlı içecekte yaklaşık dokuz çay kaşığı şeker bulunuyor.

İngiltere'de gıda endüstrisi, geçtiğimiz yıllarda evlere giren gıdalarda ve içeceklerdeki kalorileri kademeli olarak azalttıklarını, bunu şeker miktarını ve porsiyonları küçülterek yaptıklarını söyledi.

BBC'nin sağlık muhabiri Adam Brimelow, İngiltere’de tüm yaş gruplarında ortalama tüketilen şeker oranının tavsiye edilen yüzde 5'in en az iki katı olduğunu söylüyor.

Sağlıklı yaşamı teşvik eden kuruluşlar, gıdaların üzerinde şeker miktarını daha iyi gösteren ve miktarın kaç çay kaşığına denk geldiğini açıklayan etiketler kullanılması gerektiği görüşünde.