Günde 65 milyar tweet atılıyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer, bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe ses trafiğinin azaldığını, veri trafiğinin arttığını belirterek, "İşletmecilerin de ses gelirleri azalıyor, data gelirleri artıyor. 7 milyarı geçen dünya nüfusunun içinde 6,5 milyar mobil abone, 2,7 milyar internet kullanıcısı bulunuyor" dedi.

AA muhabirine sektöre ilişkin konularda açıklamalarda bulunan Acarer, toplam internet trafiği içinde akıllı telefonlar ve tabletler sayesinde mobil erişim trafiğinin de arttığını vurguladı. Sektörde ses trafiğinin azaldığını, veri trafiğinin arttığını belirten Acarer, işletmecilerin de ses gelirlerinin azaldığını, data gelirlerinin arttığını bildirdi. Acarer, şunları kaydetti:

"7 milyarı geçen dünya nüfusunun içinde, 6,5 milyar mobil abone, 2,7 milyar internet kullanıcısı bulunuyor. Önümüzdeki beş yıl sonunda 50 milyar cihazın birbiriyle haberleşeceği hesaplanıyor. Bugün bir günde 297 milyar elektronik posta gönderiliyor, 65 milyar tweet atılıyor, 3 milyar arama yapılıyor ve Youtube'a dakikada 75 saatlik video yükleniyor. Her gün 2 milyar video izleniyor. Bunun 1 milyarı cep telefonlarından izleniyor. Akıllı telefon ve tabletlere bir dakika içinde binlerce uygulama indiriliyor. Bütün bunlar, internetin güvenli, bilinçli ve etkin kullanımını daha önemli kılıyor. Günümüzün en önemli ihtiyaçlarından biri olan internet, açık bir ortam olması nedeniyle kötücül yazılımlar, kötü niyetli kullanımlar, siber saldırılar gibi birçok tehlikeyle karşı karşıyadır. Bununla mücadele tüm ülkelerin gündemlerinde ilk sırayı alıyor. Kullanıcıların dikkati, konuyu sahiplenmeleri internetin karşı karşıya olduğu sorunların çözümünde çok değerli. Biz internet kullanıcılarına, bilinçli, güvenli ve etkin şekilde internet kullanmayı öğrenmelerini tavsiye ediyoruz."



'Gizlilik ayarı yapın'



Sosyal medya kullanırken kullanıcıların dikkat etmeleri gereken noktaları sıralayan Acarer, tüketicilere güçlü şifre belirlemeleri ve bunun hiç kimseyle paylaşılmaması önerisinde bulundu. Kişisel verilere uygun gizlilik ayarları yapılmasını tavsiye eden Acarer, internette karşılaşılan her bilginin doğruluğu araştırılmadan veya kanıtlanmadan kullanılmaması gerektiğini söyledi. Acarer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnternette sahte kimlikle hesap açmak, bilgi paylaşmak çok kolaydır, bilinçli bir kullanıcının kendisini bu tür zararlı kullanımlara karşı koruması gerekir. Özellikle sosyal paylaşım sitelerinde kimliğini saklayarak iletişim kuranların sayısı oldukça fazladır. Kişisel bilgilerin, paylaşılmaması bu nedenle en doğru olan yoldur. Ayrıca, İnternette bir içerik paylaşırken, içerik yüklerken gerçek yaşamda suç olan her şey, internet ortamında da suçtur felsefesi unutulmamalıdır."