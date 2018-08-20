Günde 600 bıçak biliyorlar

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, Kurban Bayramı öncesi bıçak satışı ve bileme işiyle uğraşan dükkanlarda yoğunluk yaşanıyor. Bıçakçılar, kurban keserken 2 ve 3 numaralı bıçakların kullanılması gerektiğini belirtti. Bıçak bileme işi yapan Oktay Özsaran ise günde 600 bıçak bilediklerini söyledi.

​İzmir\'in tarihi çarşısı Kemeraltı\'nda Kurban Bayramı nedeniyle bıçakçı esnafı yoğunluk yaşıyor. Vatandaşların kurban kesiminde sorun yaşamamak için bıçaklarını biletmek amacıyla önlerinde uzun kuyruklar oluşturduğu esnaf halinden memnun. Kemeraltı Çarşısı\'nda 28 yıldır bıçak bileyen Oktay Özsaran, vatandaşlara bıçaklarını uzman kişilere biletmelerini tavsiye ederek şunları söyledi:

\"Kurban Bayramı\'nda işlerimiz çok iyi, çok yoğun devam ediyor. Tek sıkıntımız insanların bıçakları zamanında getirmemesi. Genellikle son güne bırakıyorlar. Şu an için her şey yolunda, çalışıyoruz. Günlük 600 bıçak bilediğimiz oluyor. Bayramda sorun yaşanmaması için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Önemli olan hayvanların eziyet çekmemesi. Önceliğimiz bu. Kurban Bayramı\'nda herkes kasap oluyor. İnsanlar bıçaklarını ehil ellere biletirlerse, çok daha iyi olur. Bunun dışında bıçağın düzgün kullanımı da önemli. Bıçağın kemiğe gelmemesi gibi.\"

\'KURBANI KESERKEN 2 İLE 3 NUMARA BIÇAKLAR DAHA UYGUN\'

Kemeraltı Çarşısı\'nda bıçak imalatı ve satışı yapan Adnan Dörtkaş, kurban keserken 2 ve 3 numaralı bıçakların kullanılması gerektiğini belirterek, \"Kurban Bayramı\'nda bıçak satışlarımız çok iyi. Bıçaklarımıza talep var, yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İnsanlarımıza tavsiyem, bıçaklarını işin uzmanlarına biletsin. Çünkü bu işin vebali var. Kurbanı keserken 2 ile 3 numara bıçaklar daha uygundur. Bileme işimiz de yoğun bir şekilde devam ediyor\" dedi.

Bıçak almaya ve biletmeye geldiklerini söyleyen Halit Doğan, \"Kurban için bıçak takviyesi almak amacıyla geldik\" derken, yanındaki eşi Bilgen Doğan\'ın kurbanı yüzme, doğrama, parçalama işinde çok iyi olduğunu söyledi. Bilgen Doğan ise, \"Genelde babama yardım ediyorum. Ben kesmeyi severim. Aile boyu kesimciyiz\" dedi.

FOTOĞRAFLI