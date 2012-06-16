Günde 6 saatten daha az uyuyanlar felç geçirme riskiyle karşı karşıya

Uykusuzluğun kalp ve damar rahatsızlıkları ile felce sebep olduğunu ortaya çıktı.

ABD’de yapılan bir araştırma uykusuzluğun kalp ve damar rahatsızlıkları ile felce sebep olduğunu ortaya çıkardı.

Alabama Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada 3 yıl boyunca orta yaşlı 5 bin 600 gönüllünün incelendiğini açıklayan bilim adamları, “Günde 6 saatten daha az uyuyanlar risk altında. Az uyuyanların inme geçirme ihtimali daha fazla” açıklamasını yaptı.

İngiltere’deki Warwick Üniversitesi tarafından yapılan bir diğer araştırmada ise uyku sorunu yaşayanların, kalp rahatsızlığı geçirme riskinin yüzde 48 daha fazla olduğu ortaya kondu.