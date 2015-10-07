Günde 6 saat çalışmak verimliliği nasıl etkiler?

İsveç’te çalışma saatlerinin 6 saate inmesi gündemdeyken, Guardian gazetesinde yayımlanan bir habere göre, 6 saatlik işgünü uygulaması çalışanlar için olduğu kadar şirkete de yarar sağlıyor.

BBC Capital’dan Ariana Chirasello’nun yazısına göre; İngiliz Guardian gazetesi haberini İsveç’te yapılan bir deneye dayandırdı. İsveç’te yaşlılara yönelik bir bakımevinde, ücret kesintisi olmadan daha kısa işgünü uygulaması denendi. Dünyanın her yerinde işçilerin uzun saatler çalışmasına karşın alınan sonuç ne işgücü verimliliğini artırıyor ne de çalışanların ve müşterilerin mutluluğunu garanti ediyordu.

Altı ay boyunca bu bakımevi çalışanları sekiz saat yerine günde altı saat çalıştılar. Hemşire ve bakıcılar bu süre boyunca daha az stres yaşayıp kendilerini daha enerjik hissettiklerini söylüyordu. Bu durum onların çalışma verimini ve kalitesini de artırmıştı.

"Verimlilik artıyor"

Araştırmacılar bu sonuçları nicelleştirmek için henüz erken olduğunu ifade ederken veriler, verimliliğin arttığını ve personelin daha az fire verdiğini gösteriyordu. Fakat bunun mali sakıncası, ekstra vardiyaları doldurmak için 14 personel daha alınmasıydı.

Göteborg’daki Toyota tesisleri, internet üzerinden iş yapan Brath adlı bir firma ile uygulama programı geliştiren Filimundus adlı şirket de işçilerinin iş saatini altı saate indirdi ve bu kararlarından pişmanlık duymadılar. Bütün personel kendilerini daha iyi hissettiklerini ve aile ile iş yaşantısını daha iyi dengelediklerini ifade ediyordu.

Toyota Göteborg müdürü: Kâr yüzde 25 arttı

Bu uygulama verimliliklerini de artırmış, bu şirketler üst kademe görevlere daha kolay personel bulur olmuştu. Göteborg Toyota müdürü Guardian’a yaptığı açıklamada, kısa işgünü uygulamasından sonra kârlarının yüzde 25 arttığını belirtiyordu.

Fakat kısa işgünü bir yandan da aynı miktar işi daha kısa süreye sıkıştırma ve daha çok strese girme anlamına da gelmiyor mu?

Güney Koreli araştırmacılar, haftalık çalışma süresinin 44 saatten 40 saate düşürülmesi ve Cumartesi izinlerinin garanti edilmesinin sadece iş yükünü artırdığını, personele ayrı bir mutluluk getirmediğini ortaya koydu.

Kısa işgünü uygulamasının başarılı olması için bunun her şirket ya da herkes için en iyi yöntem olmayabileceğinin anlaşılması gerekiyor. Bazı işyeri stratejistlerine göre, bu tür seçeneklerin işyerinin ve işin özelliklerine göre belirlenmesi önem taşıyor.