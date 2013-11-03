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Sağlık

Günde 6 milyon ekmek çöpe gidiyor

SETBİRYönetim Kurulu Başkanı Murat Yörük: Hile yapan adamı sektörde yaşatmamak lazım. Suçu işleyen adam cezasını ödedikten sonra farklı yollarla tekrar hileye başvuruyor

03 Kasım 2013 13:07

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, ekmek israfının önlenmesine yönelik bir kampanya başlatıldığını belirterek, “Türkiye’de her gün 6 milyon ekmek israf ediliyor. İsraf edilen her ekmekte aç insanların hakkı var” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Yücel de, 2012’de Türkiye’de üretilen 44.8 milyon ton sebze ve meyvenin yüzde 25’inin sofraya ulaşamadan zayi olduğunu ve bunun ekonomik karşılığının 20 milyar lirayı bulduğunu açıkladı.

 

Hileli gıda üretene hapis cezası

 

Öte yandan Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yörük de, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun hileli gıda satanlara hapis cezası verileceği açıklamasına ilişkin olarak, “Hile yapan adamı sektörde yaşatmamak lazım. Suçu işleyen adam cezasını ödedikten sonra farklı yollarla tekrar hileye başvuruyor” dedi.

 

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