Günde 5 saat Tv izliyoruz, hiç şikâyet etmiyoruz

Bağımsız Eğitimciler Sendikasının (BES) Ankara'da yaptığı araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 89.3'ü televizyonda yayınlanan bir programdan rahatsızlık duyduklarında RTÜK'e şikayet etmiyor.



BES'in "Televizyona Esir mi Olduk?" araştırması, başkentte Çankaya, Mamak, Altındağ ve Sincan ilçelerinde toplam 1309 kişiye anket uygulanarak yapıldı.



Ankete katılanların yüzde 29.6'sı günde en az 5 saat televizyon izlediğini belirtirken, yüzde 17.3'ü günde 5 saatten daha fazla televizyon izlediğini ifade etti. Katılımcıların yüzde 47.5'i ise ana haberlerden sonra çoğunlukla televizyon izlediğini belirtti.



"TV izlemenizin en öncelikli sebebi nedir?" sorusuna katılımcıların yüzde 27.2'si "yapacak başka iş yok", yüzde 24.1'i "gündemi takip edebilmek" cevabını verdi.



Ankete göre, katılımcıların çoğunluğu "televizyonda yerli dizi izliyor", "televizyon izleminin kendilerini geliştirdiğini düşünüyor" ve "magazin programlarını gereksiz, hep aynı yüzlerin değişik televizyon programlarında yer almasını sıkıcı buluyor".



Katılımcıların yüzde 46.7'si televizyonda istediği programa rastlayamadığında "kötünün içinden en iyisini seçerek, izlediğini" belirtirken, yüzde 89.3'ü "televizyonda yayınlanan bir programdan rahatsızlık duyduklarında RTÜK'E şikayet etmediğini" ifade ediyor.

