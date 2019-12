-Günde 5 milyon ekmek çöpe gidiyor BURSA (A.A) - 12.08.2011 - Birleşmiş Milletler'e (BM) göre on binlerce çocuğun öldüğü, 1,2 milyon çocuğun acil yardıma ihtiyaç duyduğu Somali'de insanlar açlıkla mücadele ederken, Türkiye'de günde 5 milyona yakın ekmek israf ediliyor. Türkiye Fırıncılar Federasyonundan alınan bilgiye göre, 300 gramlık standart normal ekmekten Türkiye'de günde 82 milyon adet üretiliyor. Bu üretimin 77 milyon 340 bin adedi tüketilirken, 4 milyon 660 bin adedi çeşitli nedenlerle israf ediliyor. İsrafın yüzde 3,06'sı evlerde, yüzde 1,98'i fırınlarda, yüzde 3,11'i lokanta ve otellerde, yüzde 2,47'si kurum yemekhanelerinde, yüzde 8,62'si öğrenci yemekhanelerinde, diğeri ise çeşitli nedenlere bağlı olarak gerçekleşiyor. İsrafın günlük para cinsinden değeri ise 3,5 milyon lirayı buluyor. Aylık israf 105 milyon, yıllık israf ise 1 milyar 277 milyon liraya ulaşıyor. -''İsrafı önleyip Somali'ye yönlendirebiliriz''- Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Talip Andiç, 450 fırın bulunan kentte her gün 1 milyon 600 bin ekmek üretildiğini söyledi. Bunun 150 bininin çöpe gittiğini vurgulayan Andiç, israfın Bursa'daki yıllık boyutunun 42 milyon lira olduğunu vurguladı. Somali'de çocuklar ölürken, insanlar açlıkla mücadele ederken Türkiye'de yılda 5 milyona yakın ekmeğin israf edildiğine dikkati çeken Andiç, şöyle konuştu: ''Oda olarak ülkeye bir çağrıda bulunuyoruz; evinize 5 ekmek alıp, günde birini ya da iki günde birini israf ediyorsanız, bunu önleyebilirsiniz. İki günde bir ekmek 0,75 kuruştan ayda 11,25 lira, yılda ise 135 lira yapıyor. Bayatlayan ekmekleri değerlendirerek, 3 adet tüketilen eve 4 adet almayarak yılda her aile 135 lira tasarruf yapabilir. İsraf konusunda titiz davranırsak bu 135 lirayı Somali'ye gönderebiliriz.''