Günde 3 saatten az oturanların ömrü 2 yıl daha uzun oluyor

İngiliz Tıp Dergisi'nde yayımlanan bir araştırma, fazla hareketsiz kalmanın yaşam süresini kısaltabileceğini ortaya koydu



Fazla hareketsiz kalmanın yaşam süresini kısaltabileceği belirlendi. İngiliz Tıp Dergisi'nde yayımlanan araştırma, günde 3 saatten az oturmanın yaşam süresini yaklaşık 2 yıl uzatabileceğini gösterdi.

Araştırmada ABD, Kanada, Avustralya ve İskoçya'da son yıllarda yayımlanan hareketsiz yaşam tarzıyla ilgili 5 makalenin sonuçları değerlendirildi.

Araştırmaya katılanlar, 3 saatten az, 3-6 saat ve 6 saatten fazla hareketsiz kalma ile televizyon izleme sürelerine göre (2 saatten az, 2-4 saat ve 4 saatten fazla) sınıflandırıldı.

2005-2006'da 18 yaşın üzerindeki Amerikalıların katıldığı ve daha sonra 2009-2010'da tekrarlanan araştırmalar, televizyon karşısında geçirilen sürenin günde 2 saate indirgenmesinin ömrü 1 yıl 3 ay uzatabileceğini ortaya koydu.

Biliminsanları, ABD Kanser Birliği tarafından yapılan, 123 bin 216 kişinin katıldığı, 2010 yılında yayımlanan araştırmalardan birinin, günde 6 saatten fazla hareketsiz kalanların ölüm riskinin, günde 3 saatten az hareketsiz kalanlardan yüzde 20 daha yüksek olduğunu gösterdiğini de belirtti. Erkeklerde ölüm riskinin yüzde 17, kadınlarda ise yüzde 37 olduğu hatırlatıldı.

Lozan Üniversitesi'nden Peter Katzmarzyk ve ekibi, bazı araştırmaların fazla oturmanın bacak kaslarını hareketsiz bıraktığını ve dolayısıyla kandaki şeker ve yağ oranını kötü etkilediğini gösterdiğini belirterek, bu araştırmada ise uzun süre hareketsiz kalmanın ya da televizyon izlemenin yaşam süresini kısaltabileceğini belirlendiklerini ifade etti.

Geçmişte birçok kez araştırma konusu olan hareketsiz yaşam tarzının, diyabet ve kalp-damar hastalıklarını tetiklediği ve ölüm riskini artırdığı biliniyor.

Dünya Sağlık Örgütü, sağlık için yetişkinlere haftada en az 150 dakikalık fiziksel aktivite öneriyor.