Günde 3 fincan yeşil çay obeziteden koruyor

Yeşil çay erkeklerde kanser riski yaratıyor

Vatan'da yer alan habere göre Queensland Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada yeşil çay vücudun şeker ve yağı sindirmesini kolaylaştırarak, kan basıncını düşürmeye yardımcı oluyor. Araştırma için deney farelerine sekiz hafta boyunca yağlı ve şekerli gıdalar verilerek kilo almaları sağlandı. Bir yandan da her gün yeşil çay verilen farelerin, kan basıncının ve bel çevresi ölçüsünü daha düşük olduğu gözlendi. Daha önceki araştırmalar da yeşil çayın, iştahı yatıştırdığını, kolesterolü düşürdüğünü ve kansere yakalanma tehlikesini uzaklaştırdığını ortaya koymuştu.