Günde 3 bardak kahve 'ömrü uzatabilir'

10 Avrupa ülkesinde yaklaşık 500 bin kişinin katılımıyla yapılan araştırma, günde 3 bardak kahve içmenin daha uzun yaşamaya yardımcı olabileceğini ortaya koydu.

Sonuçları Annals of Internal Medicine adlı dergide yayımlanan araştırmaya göre, kafeinsiz de olsa bir bardak fazla kahve içmek de ömrü uzatabilir.

Imperial College of London Üniversitesi'nin Uluslararası Kanser Araştırmaları programında görevli uzmanlar da, çok kahve içenlerde ölüm riskinin daha az olduğunu, özellikle de kalp krizi ve mide hastalıklarının daha az görüldüğünü söylüyor.

Bazı uzmanlar ise ömrü uzatanın yalnızca kahve tüketimi olduğunu söylemenin mümkün olmadığını, kahve içenlerin de sağlıklı yaşam tarzına sahip olmaları gerektiğinin altını çiziyor.

Araştırma, 10 Avrupa Birliği (AB) ülkesinde 35 yaş altı katılımcıların verileri incelenerek yapıldı.

Cambridge Üniversitesi'nden Prof. Sir David Spiegelhalter, ölüm oranlarıyla kahvenin doğrudan bağlı olduğu anlaşılırsa, her gün fazladan bir bardak kahve içmenin, bir erkeğin ömrünü yaklaşık 3 ay, bir kadının ömrünü de da yaklaşık 1 ay uzatabileceği görüşünde.

Uzmanlar, her ne kadar geniş kapsamlı olsa da, araştırmanın 'mükemmel olmadığını' söylüyor. Kahve çekirdeklerinin de 'sihirli olmadığını' vurguluyarak.

Diğer yandan araştırmacılar, çok kahve içmenin kadınlarda yumurtalık kanserine neden olabileceği uyarısında da bulunuyor.

Ayrıca araştırmaya şeker hastaları, kalp krizi, felç geçirenler dâhil edilmedi.

Deneyler, kafein içeren içeceklerin bireyleri geçici bir süreliğine daha uyanık, tetikte yapıyor.

Ama kafein bazı insanları diğerlerinden daha fazla etkileyebiliyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS), hamile kadınların günde 200 miligramdan fazla kahve tüketmemesi uyarısında bulunuyor.

Doktorlar, çok kahve içmenin bir bebeğin normalden daha küçük doğmasına neden olabileceğini söylüyor. Ayrıca çok fazla kafeinin düşüğe neden olabileceği de belirtiliyor.

İki bardak çay, bir kutu kola veya iki bardak hazır kahvede 200 miligram kafein bulunuyor.