Günde 250 kez cep telefonuna bakıyoruz

Türkiye’de kullanımı her geçen gün artan akıllı telefonlar insanların yaşamı üzerinde etkili olmaya başladı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, bir çalışmaya işaret ederek, kullanıcıların akıllı telefonlara günde ortalama 250 kez baktığını söyledi.



Habertürk'ün haberine göre, günden güne mobil internetin hayatımızda daha çok yer aldığını belirten Hasan Süel, “Ses ve SMS aynı hızda artmıyor. Avrupa’da ortalama 10 telefondan 6’sı akıllı iken, Türkiye’de 10 telefondan 3’ü akıllı telefon. Türkiye’de bir konu trend haline gelince hızlı yükselir. Bu oranlar daha da hızlı artacaktır” dedi. Uzmanlar, akıllı telefon kullanımının geldiği boyutu değerlendirdi.

'Aletin kölesi durumuna geldik'

Yeşilay Başkanı Prof. Dr. İhsan Karaman: Teknoloji bağımlılığını biz de ele alıyoruz. Bu bağımlılığın günlük hayatta çok daha yaygınlaşabilmesinin ve herkese etki edebilmesinin en pratik aygıtı ve aracı akıllı telefonlardır. Tablet gibi cihazları her an kullanamazsınız ama telefon her zaman yanınızdadır. Akıllı telefon, tuvalette bile oturduğunuzda kullanılıyor. Her durumda en abes yerlerde bile cep telefonu elinizde ve cebinizde. Biz de akıllı telefonlara bu bakış açısıyla bakıyoruz. Bir insana ortalama 20-30 kez çağrı gelir. Eğer bu telefonlar akıllı olmasa 20-30 kere telefona bakardık. Ama şimdi mesajına, oyununa ve müziğine derken 250 kereyi buluyoruz. Aletin kölesi durumuna geliyoruz. Bu işin içine batmış durumdayız. Bağımlılığın başlangıcı ebeveynlerin çocuklarına yanlış tutumlarından da kaynaklanıyor. Çocukların ellerine telefon tutuşturuyoruz.

'Endişe ile izliyoruz'

Psikiyatr Prof. Dr. Arif Verimli: Böyle bir bağımlılık zaten gün geçtikçe doğuyor. Eğer telefon gibi bir haberleşme cihazı elinizdeyse birisi size mesaj göndermiş mi, göndermemiş mi merak ediyorsunuz. Bu durum zihinsel olarak sizi de yoruyor. Merak duygusu ile sık sık telefonlarınıza bakarsınız. Bu da teknolojinin hayatımıza getirdiği yeni bir yoksunluk ve endişe tablosu olabilir. Telefonunuzu yanınızda taşıyorsunuz. Sürekli internete giriyorsunuz. İster istemez insan merak duygusu ile internete de bakıyor. Teknolojinin insanın tavırlarında ve tutumlarında yansıttığı değişimleri endişe ile izliyoruz.

'Telefonu bilgisayar gibi kullanıyorlar'

Bakırköy Psikiyatri, Tedavi ve Araştırma Merkezi’nden Uzm. Dr. Ayhan Akcan: Türkiye’de telefonu kullanma ile ilgili 3 grup var. Birinci grup, iletişim aracı olarak kullanıyor. Bunlar genelde yaşlı insanlardan oluşuyor. İkinci bir grup akıllı telefonu var ama öncelikle iletişim aracı olarak, fotoğraf makinesi olarak ve internete girerek kullanıyor. Bu grup da 40’lı yaşlardadır. Bir de 30 yaş altı genç nesil var. Onlar akıllı telefonun her şeyini bilen ve her an kullananlar. Daha çok akıllı telefonu chat’leşmek, mail atmak, video izlemek için kullanmaya çalışırlar. Bu grup için akıllı telefona günde 250 defa bakmak normal. Telefonu bilgisayar gibi kullanıyorlar.