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Spor

'Günde 25 dakika yürü 7 yıl uzun yaşa'

Araştırma kapsamında sigara kullanmayan, ancak düzenli egzersiz de yapmayan 30 – 60 yaş arası kişileri incelendi

01 Eylül 2015 11:07

Almanya’da Saarland Üniversitesi bilim insanlarının yeni araştırması, her gün 25 dakika hızlı şekilde yürümenin insan hayatına ortalama 7 yıl katabileceğini ortaya çıkardı.

Araştırma kapsamında sigara kullanmayan, ancak düzenli egzersiz de yapmayan 30 – 60 yaş arası kişileri inceleyen uzmanlar, deneklere 6 ay düzenli egzersiz yaptırdı ve kan testlerinde büyük bir iyileşme belirledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, egzersiz sayesinde yaşlanan DNA’ların iyileşme ibareleri gösterdiğini belirleyen uzmanlar, “Egzersiz insan ömrüne 3 ila 7 yıl ekliyor” sonucuna eriştiler. Araştırma sonuçları Avrupa Kardiyoloji Topluluğu’nun (ESC) yıllık kongresinde açıklandı.

 

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