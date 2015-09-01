'Günde 25 dakika yürü 7 yıl uzun yaşa'

Almanya’da Saarland Üniversitesi bilim insanlarının yeni araştırması, her gün 25 dakika hızlı şekilde yürümenin insan hayatına ortalama 7 yıl katabileceğini ortaya çıkardı.

Araştırma kapsamında sigara kullanmayan, ancak düzenli egzersiz de yapmayan 30 – 60 yaş arası kişileri inceleyen uzmanlar, deneklere 6 ay düzenli egzersiz yaptırdı ve kan testlerinde büyük bir iyileşme belirledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, egzersiz sayesinde yaşlanan DNA’ların iyileşme ibareleri gösterdiğini belirleyen uzmanlar, “Egzersiz insan ömrüne 3 ila 7 yıl ekliyor” sonucuna eriştiler. Araştırma sonuçları Avrupa Kardiyoloji Topluluğu’nun (ESC) yıllık kongresinde açıklandı.