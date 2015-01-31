Günde 220 milyon veri



Metadata; kim, kiminle, ne zaman, nerede telefon görüşmesi yapmış ya da kim, kime, ne zaman, nerede kısa mesaj göndermiş türünden bilgiler anlamına geliyor. BND bu verilerin bir kısmını Amerikan istihbarat servisi NSA'ye gönderiyor.

Zeit Online'ın "BND'nin gizli dosyalarına" dayandırdığı haberine göre bu bilgiler, stratejik aydınlatma faaliyetlerine bağlı olarak dünyanın çeşitli noktalarından toplanıyor. Ardından BND'nin Schöningen, Reinhausen, Bad Aibling ve Gablingen'deki merkezlerinde işleniyor.

Verilerin yüzde 1'i yani günde 2 milyon data “uzun vadeli analiz” için 10 yıl boyunca saklanıyor. Oluşturulan veri bankasına yılda milyarlarca yeni veri giriliyor.

Zeit Online'daki habere göre BND bu faaliyetini, söz konusu olan Alman yasalarına tabi şahisler olmadığı müddetçe, sınırsız bir biçimde veri toplama hakkına sahip olduğuyla gerekçelendiriyor. Ancak BND'nin bu filtrelemeyi nasıl yapabildiği de bilinmiyor.