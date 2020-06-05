Günde 2 litre kola ve 1 litre enerji içeceği tüketen kadın öldü!

Yeni Zelanda'da günde 3 litreye yakın gazlı içecek tüketen hamile kadın hayatını kaybetti. Kadının aşırı kafein alımına bağlı olarak epilepsi nöbetlerinin tetiklenmiş olabileceği belirtiliyor.

Gazlı içecek bağımlısı olan ve Yeni Zelanda’nın Invercargill şehrinde yaşayan 34 yaşındaki Amy Louise Thorpe'un günde iki litreden fazla kola ve 1 litreye yakın da enerji içeceği tükettiği, uyku apnesi ve epilepsi hastalığı nedeniyle zaman zaman nöber geçirdiği öğrenildi.

15 haftalık hamile olan Thorpe, bu nöbetlerden birini oldukça ağır geçirmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

The Sun’ın haberine göre Thorpe’un partneri, sevgilisinin normal insanların kahve tükettiğinden daha fazla gazlı içecek içtiğini söyledi.

Buna bağlı olarak nöbetlerin sıklığının arttığını belirten Thorpe’un sevgilisi, tedavi yönteminin değiştirilmesinin önerildiğini ama Thorpe’un buna yanaşmadığını ifade etti.

Uzmanlar kafein barındıran içeceklerin aşırı tüketiminin vücuttaki diğer hastalıkları tetikleyebileceğini vurguluyor.