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Günde 2 lira 1 kuruş öldürmez

TÜİK’e göre, Türk vatandaşı günlük 2.1 YTL harcayarak 2 bin 100 kalori alabilir ve ölmeyecek kadar doyabilir!

27 Ağustos 2008 03:00

Toplu görüşmelerde 2009 memur maaş artışları kadar açlık sınırı tartışması da gündeme oturdu. Sendika ve konfederasyonlarının neredeyse tümünün açlık ve yoksulluk sınırı hesaplamaları bulunuyor. Türk-İş’e göre, 4 kişilik ailenin açlık sınırı 718 YTL; Memur-Sen’inki 820 YTL; Türkiye Kamu-Sen’inki ise 1.012 YTL düzeyinde bulunuyor.

Devletin resmi istatistik organı olan Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 4 kişilik ailenin açlık sınırı ise 255 YTL. Bu rakama göre, Türk vatandaşı günlük 2.1 YTL’lik harcamayla açlık sınırını aşacak 2100 kalorilik yiyecek satın alabilir.

Memurlar ‘ölüm sınırı’ diyor

Rakamlar arasındaki uçurum Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu’nun bile dikkatini çekti ve aradaki uçurumun sebebinin açıklanmasını istedi. Kamu-Sen Başkanı Bircan Akyıldız da bu rakamı açlık değil ölüm sınırı olarak nitelendiriyor.

TÜİK nasıl hesaplıyor?

Sendikaların açıkladığı açlık sınırı rakamını fazla yüksek bulan TÜİK ise kendi verilerinin bilimsel olduğunu savunuyor.

TÜİK çalışmada kullandığı gıda sepetinin belirlenmesinde hanehalkı bütçe anketi verilerini kullanıyor. Bu anket için bir yıl boyunca her ay, değişen farklı gelir gruplarına giren farklı hane halklarıyla görüşülüyor.

Bir anketör anket öncesi ve sonrası da dahil olmak üzere bir hanehalkını ayda ortalama 8 kez ziyaret ediyor ve tüketim harcamalarını ve gelir bilgilerini not ediyor. Bu hanelerin gıda
tüketiminde en önemli paya sahip 80 ürün, gıda sepeti olarak tespit ediliyor. Bu sepetin bir kişinin günlük asgari 2 bin 100 kalori almasını sağlayacak miktar olmasına da dikkat ediliyor. İşte bu sepetin toplam maliyeti de açlık sınırı olarak açıklanıyor.











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