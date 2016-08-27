Günde 2-3 defa akrep sokuyor ama etkilenmiyor!

Şanlıurfa’da zehirli akrep toplayan Ali ve Bilal Yılmaz kardeşler, çok değerli olan akrep zehrinin sağımını yapmak için bir depoda tesis kurdu. Devlet desteği bekleyen Yılmaz kardeşler, 30 yıldır akreplerle iç içe yaşadıkları için sokmalara karşı dirençli olduklarını söyledi.

Kentte yaşayan Ali Yılmaz, kardeşi Bilal Yılmaz ile birlikte evlerinin altında bulunan depoda akrep tesisini kurdu. Dünyada sadece Şanlıurfa’da bulunan ve zehrinden serum elde edilen Androctonus Crassicauda akrep türünü geceleri tarla ve ahırda yakalayan Yılmaz kardeşler, bunları özel cam kutularda muhafazada tutarak Sağlık Bakanlığı'na satışını yapıyor. Dünyanın en tehlikeli ve öldürücü akrepleri eline alarak oynayan Ali Yılmaz, 30 yıldır akrep yakaladığını belirterek, şöyle dedi

"Ben 16 yaşındayken herkesin korkuttuğu akrepleri yakalamaya başladım. Bunun için kimin evinde akrep olursa beni çağırıp ben akrebi yakalıyordum. Bunlara karşı ilgim artıkça bunların nelere faydalı olduğu konusunda araştırmalar yaptım. Dünyada ilaç ve kozmetik ürünlerinde akreplerin kullanıldığını öğrenince böyle bir tesis kurma hayalim vardı onu gerçekleştirdim. Bu tesise benden başka kimse girmeye cesaret edemiyor. Tarım Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğünden izin alarak bu tesisi kurdum. Bu şekilde anaç toplayarak akrep yetiştiriciliğini yapıyorum. Şuanda bu tesiste 150 anaç akrep var ve bunlar yılda 80-120 arasında doğum yapıyor."

Ali Yılmaz, "Günde 2-3 defa akrepler beni sokması üzerine vücudum bağışıklık kazandı. Bu nedenle bana zehir tesir etmiyor. Ama normal bir insanı soktuğu zaman dünyanın en tehlikeli olan bu akrepler 30 dakika içerisinde ölüme yol açabiliyor" diye konuştu.

“Dünyanın en pahalı sıvısını üretmeye çalışacağız”

Ağabeyiyle akrep yetiştiriciliği tesisini kurduğunu kaydeden Bilal Yılmaz ise devlet desteğini almaları durumunda dünyanın en pahalı sıvısı olan ve litresi 10 milyon dolardan satılan akrep zehir sağımı işini yapmak istediklerini söyledi. Dünyanın en tehlikeli ikinci akrep türü olan ve Şanlıurfa’da çok rastlanılan Androctonus Crassicauda akrep türünün dünyadaki bütün akrep sokmalarına karşı panzehir olarak kullanıldığını anlatan Bilal Yılmaz, şunları söyledi:

"Bizim burada bulunan akrepler oldukça kaliteli bir akrep türüdür.

Bu tesisin burada kurmamızın amacı anaç akreplerin doğumunu sağlamak ve Şanlıurfa’nın tanıtımını yapmaktır. İlaç ve kozmetik sektöründe oldukça muazzam bir geliri bulunmaktadır. Bu akreplerin zehri dünyadaki en pahalı sıvısı arasında yer almaktadır. Akrebin 1 litre sıvısı uluslararası piyasasında 1 litresi 10 milyon dolara satılmaktadır. Bizim bu tesisimizde ise yılık 1-2 litre sıvı alma kapasitesi bulunmaktadır. Ancak bizim akrep sağım tesisimiz yok. Bunla ilgili olarak resmi girişimlerimiz devam etmektedir. Bu proje hayatta geçirilmesi durumunda ticari olarak ve Şanlıurfa’nın tanıtımı açısından büyük bir projedir."