'Günde 13 şişe şarap içiyorum; alkolik değilim, can sıkıntısından'

Ünlü aktör Gerard Depardieu günde 13 şişe şarap içtiğini itiraf ederken "Can sıkıntısından, ama asla alkolik değilim" dedi.

Fransız magazin dergisi Telerama’ya konuşan Depardieu, kendi rekoltesinden ürettiği şarapları çok sevdiğini ve içmekten zevk aldığını belirterek “Tamam çakır keyif olabiliyorum ama asla alkolik değilim. Zaten ölmek niyetinde de değilim” eklemesi yaptı.

Reha Erus’un Hürriyet’teki haberine göre, Gerard Depardieu, Fransa’nın en tanınmış aktörlerinden biriyken Cumhurbaşkanı François Hollande’ın zengin vergileri yüzünden ülkeyi terk ederek Rusya vatandaşlığına geçmişti.

Bir ara 5 ay alkolden uzak durduğunu ancak can sıkıntısını gidermek için alkol ile tekrar barıştığını hatırlatan aktör “Ürettiğim şaraplar koleksiyon için filan o kadar kaliteli değil. Ama sıkıntılarımı giderecek kadar damak tadı veriyor” yorumunda bulundu.

İlginç çıkışlarıyla gündeme gelen 66 yaşındaki aktör, bir ara da “Artık iyi senaryolar yok. Sahne beni sıkıyor” diyerek sinemayı bırakacağının sinyalini vermişti.