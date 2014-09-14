T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Günde 13 şişe şarap içiyorum; alkolik değilim, can sıkıntısından'

Rusya vatandaşlığına geçen ünlü aktör Gerard Depardieu kendi ürettiği şarapların 'sıkıntısını giderdiğini' söyledi

14 Eylül 2014 15:28

Ünlü aktör Gerard Depardieu günde 13 şişe şarap içtiğini itiraf ederken "Can sıkıntısından, ama asla alkolik değilim" dedi.

Fransız magazin dergisi Telerama’ya konuşan Depardieu, kendi rekoltesinden ürettiği şarapları çok sevdiğini ve içmekten zevk aldığını belirterek “Tamam çakır keyif olabiliyorum ama asla alkolik değilim. Zaten ölmek niyetinde de değilim” eklemesi yaptı.

Reha Erus’un Hürriyet’teki haberine göre, Gerard Depardieu, Fransa’nın en tanınmış aktörlerinden biriyken Cumhurbaşkanı François Hollande’ın zengin vergileri yüzünden ülkeyi terk ederek Rusya vatandaşlığına geçmişti.

Bir ara 5 ay alkolden uzak durduğunu ancak can sıkıntısını gidermek için alkol ile tekrar barıştığını hatırlatan aktör “Ürettiğim şaraplar koleksiyon için filan o kadar kaliteli değil. Ama sıkıntılarımı giderecek kadar damak tadı veriyor” yorumunda bulundu.

İlginç çıkışlarıyla gündeme gelen 66 yaşındaki aktör, bir ara da  “Artık iyi senaryolar yok. Sahne beni sıkıyor” diyerek sinemayı bırakacağının sinyalini vermişti.

ETİKETLER

Gerard Depardieuşarapalkolcan sıkıntısı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24