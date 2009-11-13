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Yaşam

Günde 12 bin defa hapşırıyor

Ağır bir gribe yakalanan 12 yaşındaki kız iyileşti ama hapşırmasına doktorlar çare bulamıyor.

13 Kasım 2009 02:00

Ağır bir gribe yakalanan 12 yaşındaki kız iyileşti ama hapşırmasına doktorlar çare bulamıyor.

ABD'nin Virginia eyaletinde Chesapeak kentinde yaşayan 12 yaşındaki Lauren Johnson'un başı tuhaf bir sağlık sorunuyla dertte. Genç kız ağır bir grip geçirdi, iyileşti ancak hapşırık bir türlü kesilmedi. Şimdi dakikada 16 defa, günde ise 12 bin defa hapşırıyor. Talihsiz kızın sağlık sorununa doktorlar da çare bulamıyor. Lauren Johnson'un hapşırma dışında hiç bir sağlık sorunu bulunmuyor ama doktorlar onun bu sorunun neden kaynaklandığını da bulamıyor.

Ailesi küçük kızı değişik doktorlara götürdü ve farklı ilaçlar kullandı ama hala bir çare bulamadı. Johnson'ın götürüldüğü psikolog ise kızın stres yüzünden hapşırık nöbetine yakalandığını, bunu iyileştirecek henüz bir ilaç bulunmadığını söyledi. 12 yaşındaki kız bu sağlık sorununu tek başına yenmek zorunda.

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