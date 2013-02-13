Günde 10 litre kola öldürdü

Yeni Zelanda'da üç yıl önce kalp krizi nedeniyle ölen Natasha Harris'in ölümünü inceleyen adli tıp uzmanları, 30 yaşındaki kadının gazlı içecekten günde yaklaşık 10 litre tükettiğini saptadı.



Uzmanlara göre bu miktardaki kola ürünlerinde önerilenden iki kat fazla kafein ve 11 kat fazla şeker var.



Yeni Zelanda televizyonu TVNZ, kadının günde 1 kilogramdan fazla şeker ve yaklaşık 970 miligram kafein tükettiğine dikkat çekti.

Firma yetkilileri, uzun yıllar sağlık sorunları yaşayan kadının ölümünde ürünlerinin rolü olmadığını savunsa da; yakınları Harris'in kola bağımlısı olduğunu ve gazlı içeceği tüketmediğinde titreme gibi bağımlılık krizi belirtileri gösterdiğini belirtiyor.

Konuyla ilgili adli tıp yetkililerince yapılan açıklamada aşırı miktarda kola tüketiminin ölüme neden olduğuna işaret edildi ve "Meşrubat şirketleri ürünlerinde aşırı şeker ve kafein tüketimi konusunda daha açık uyarılara yer vermeli" ifadelerine yer verildi.

(ntvmsnbc)