T24 LogoT24 Logo
Gündem

Güncellenen ByLock listesine göre İstanbul'da toplam 201 kişi tahliye edildi

     Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) GÜNCELLENEN ByLock listesi sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar ve ağır ceza mahkemelerindeki davalar kapsamında tutuklanan 201 kişi tahliye edildi

29 Aralık 2017 19:58

 

 

 Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) GÜNCELLENEN ByLock listesi sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturmalar ve ağır ceza mahkemelerindeki davalar kapsamında tutuklanan 201 kişi tahliye edildi.
FETÖ/PDY mensuplarının geliştirdiği uygulamalarla iradeleri dışında ByLock\'a yönlendirilen 11 bin 480 kişi bulunduğunun belirlenmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul\'daki terör davalarını görmekle yükümlü mahkemeleri, güncellenen listedeki zanlıların durumlarını incelemeye aldı. Başsavcılıkça örgüte yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan, haklarında başkaca yeterli delil bulunmayan ve kullandıkları numaralar son listede yer alan 26 kişi tahliye edildi. İstanbul Adalet Sarayı\'nda bulunan 17 farklı ağır ceza mahkemesi de \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan haklarında dava açılan 175 sanığın durumunu inceleyerek tahliye kararı verdi. ByLock listesi üzerinde mahkemenin yaptığı incelemeler halen devam ediyor. Böylece toplamda 201 kişi tahliye edilmiş oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ATİKDHA GÜNCELLENEN ByLockCumhuriyet BaşsavcılığıFETÖPDYByLockBaşsavcılıkçaAdalet SarayıBöylece

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24