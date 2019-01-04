Güncel Hukuk kapanıyor

15 yıldır düzenli olarak yayımlanan Güncel Hukuk Dergisi, 175'inci sayısıyla okurlarına veda edeceğini duyurdu. Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Köksal Bayraktar, Ocak 2004'ten beri yayınlanan derginin 175'inci sayıyla birlikte yayın hayatına veda edeceğini duyurdu.

Medyatava'nın aktardığına göre, Doğan Yayın Grubu'na bağlı olan Doğan Burda Dergi'nin yayımcısı olduğu dergi, Doğan Holding'e bağlı basın kuruluşlarının Demirören Grubu'na satışı sonrası kapatılma iddialarıyla gündeme gelmiş ve ilk defa 2 aylık periyod içerisinde yayınlanmıştı. Ancak, gelen tepkiler üzerine derginin yayına devam edeceği duyurulmuştu.