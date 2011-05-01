Günay'ın İzmir tanımı

T24 - Seçim bölgesi İzmir'de konuşan Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, yerel yönetimlere tepki gösterdi, kentin Türkiye'nin gerisinde kaldığını söyledi ve İzmir sokaklarında Antalya'nın aksine iş isteyen insanlarla karşılaştığını anlattı.



Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, seçim çalışmaları kapsamında İzmir'in Seferihisar, Menderes ve Torbalı ilçelerini gezdi.



Günay, Menderes ilçe teşkilatıyla biraraya geldiği yemekte, İzmir'in Türkiye'deki gelişmeye ayak uyduramadığını ifade etti.



Kentteki gecekondulaşmaya dikkat çeken, yerel yönetimlerin Ankara'dan talepleri olmadığını belirten Günay, Antalya ile İzmir sokaklarındaki iş başvurularından bahsetti.



Hükümet olarak yaptıkları çalışmaları anlatan Günay, İzmir'le ilgili şunları söyledi:



Türkiye'de havayolları, yollar, okullar, altyapı çalışmaları yaptık, otelleri çoğalttık. İzmir Türkiye'deki gelişmeye ayak uyduramadı. Türkiye'nin bereketi İzmir'e de yayılmalı.

İzmir'de 'Yapmam, yaptırmam' siyaseti var. Ne yapıyorlar ne yaptırıyorlar.



Ankara'da, İstanbul'da gecekondu kalmadı, ancak Buca'nın, Konak'ın, Karabağlar'ın gecekonduları hala devam ediyor. Biz sosyal dönüşüm, kentsel dönüşüm projeleri yapıyoruz. Evler yapıp vatandaşlara veriyoruz. Ancak İzmir Ankara ile işbirliği yapmakta gecikmiş. Biz bunu telafi etmeye çalışıyoruz.



İzmir İzmir'den ibaret değildir. Etrafında Manisa, Uşak gibi iller vardır. Sorunların yerel yönetimler tarafından Ankara'ya taşınması lazım. Ben bana talep getirene parti gözetmeksizin yardım ediyorum. Ancak İzmir'deki yerel yönetimlerin bizden talebi yok. Talepte bulunanların sayısı 3'ü geçmez. İzmir bizim elimizden tuttuğu zaman biz de İzmir'i ayağa kaldıracağız.



Antalya'da dolaşırken kimse benden birşey istemiyor. Ama İzmir'de dolaşırken benden iş isteyenler oluyor. Çocuklarımıza iş imkanları sağlayacağız. Bunun için turizmi geliştirmemiz lazım.



Hiç kimsenin kılığıyla kıyafetiyle masasıyla ilgilenmiyoruz. İsteyen sofrasını kurar şarap içer isteyen sofrasında şerbet içer. Benim derdim onların çocuğunun geleceğidir. İzmir'i Türkiye kenti ve dünya markası yapacağız.