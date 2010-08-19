-GÜNAYDIN: BAYKAL ÇALIŞMALARDAN UZAKLAŞTIRILMADI ANTALYA (A.A) - 19.08.2010 - CHP Genel Sekreter Yardımcısı Gökhan Günaydın, eski genel başkan Deniz Baykal'ın referandum çalışmalarından uzaklaştırılmadığını, görevlendirme yapılmadan da kendisinin uygun göreceği yerlerde çalışma yapabileceğini söyledi. Günaydın, referandum çalışmaları dolayısıyla bulunduğu Antalya'da düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Baykal'ın referandum çalışmalarından uzaklaştırıldığı yolunda dile getirilen görüşlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Deniz Baykal'ın hangi ilde isterse orada referandum çalışması yapabileceğini vurgulayan Günaydın, şunları kaydetti: ''Eğer biz, bir önceki Genel Başkan'ımıza Burdur'u, Kars'ı, Muş'u denetlemesi görevini vermiş olsaydık, bu sefer de Genel Başkan Antalya'dan kopartılmak için çeşitli illerde görevlendiriliyor denecekti. Yani ne adım atarsanız söylenecek bir söz var. CHP'nin genel başkanlığını başarıyla yapmış Deniz Baykal, herhangi bir görevlendirilmeye muhtaç olmadan kendisinin uygun gördüğü çalışmaları yapar.''