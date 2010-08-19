T24 LogoT24 Logo
Politika

GÜNAYDIN: BAYKAL ÇALIŞMALARDAN UZAKLAŞTIRILMADI ANTALYA (A.A)

19 Ağustos 2010 20:42

-GÜNAYDIN: BAYKAL ÇALIŞMALARDAN UZAKLAŞTIRILMADI ANTALYA (A.A) - 19.08.2010 - CHP Genel Sekreter Yardımcısı Gökhan Günaydın, eski genel başkan Deniz Baykal'ın referandum çalışmalarından uzaklaştırılmadığını, görevlendirme yapılmadan da kendisinin uygun göreceği yerlerde çalışma yapabileceğini söyledi. Günaydın, referandum çalışmaları dolayısıyla bulunduğu Antalya'da düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Baykal'ın referandum çalışmalarından uzaklaştırıldığı yolunda dile getirilen görüşlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.  Deniz Baykal'ın hangi ilde isterse orada referandum çalışması yapabileceğini vurgulayan Günaydın, şunları kaydetti:   ''Eğer biz, bir önceki Genel Başkan'ımıza Burdur'u, Kars'ı, Muş'u denetlemesi görevini vermiş olsaydık, bu sefer de Genel Başkan Antalya'dan kopartılmak için çeşitli illerde görevlendiriliyor denecekti. Yani ne adım atarsanız söylenecek bir söz var. CHP'nin genel başkanlığını başarıyla yapmış Deniz Baykal, herhangi bir görevlendirilmeye muhtaç olmadan kendisinin uygun gördüğü çalışmaları yapar.'' 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24