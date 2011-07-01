-GÜNAY'DAN TUTUKLU VEKİLLERE DESTEK ANKARA (A.A) - 01.07.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, tutuklu yargılandıkları davada tahliye istemleri reddedilen milletvekillerinin durumuna ilişkin ''Yüksek Seçim Kurulu bir ihmalde bulunmuş bu milletvekilleriyle ilgili. Düzenlemeyi belki de seçimde adaylar belirlenirken yapması gerekirken yapmamıştır ve şimdi böyle bir sorunla karşı karşıya geliyoruz. Millet de oy kullanmış ve bu arkadaşlara oy vermiş. Bunların Parlamentoya gelmesinin yolunu bir biçimde açmak lazım ama bunun çözüm yeri Meclis'tir, bunun için Meclis'e gelmek gerekiyor'' dedi. Günay, ''HABERTÜRK Gündem'' programında açıklamalarda bulundu. Bakan Günay, muhalefet partilerinden milletvekili seçilen, ancak tutuklu yargılandıkları davada tahliye istemleri reddedilen milletvekillerinin durumuna ilişkin ''Ne yazık ki aday seçmekte yasaları, anayasaları görmezden gelen bir anlayış bizi böyle bir sorunla ve böyle bir sorunu konuşmak durumuyla karşı karşıya bıraktı. Önce tabi milletvekili adayı yaparken insanları anayasayı bileceksiniz, yasaları bileceksiniz ve anayasanın, yasaların neye izin verip vermediği konusunda bir çalışma yapacaksınız. Görüyorum ki arkadaşlar bunu ya bilerek ihmal etmişler, yani bir tür yasalarla, anayasayla çatışmayı göze alarak böyle bir sorun çıkmasını istemişler ya da haberleri yok. Her iki durum da biraz vahim'' değerlendirmesinde bulundu. Günay, CHP'li milletvekillerinin TBMM'de yemin etmemelerini demokrasi anlayışıyla da Anamuhalefet Partisi'nin kurumsal geleneğiyle de çok bağdaşık bulmadığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Yani BDP'ninki, protest bir harekettir. O Meclis'e girer girmez, işte başka gösteriler sergiler sergilemez, onun bazı uyum sorunları var zaten Türkiye'nin bütünlüğüyle ilgili. Ama özellikle Anamuhalefet Partisi'nin Parlamento'ya gelmesi, yemin etmesi ama tutuklu olan milletvekillerinin tahliye edilmelerini sağlayacak bir anayasal çözüm, bir yasal çözüm önermesi galiba doğru yöntemdi. Ama biliyorsunuz Anamuhalefet Partisi içinde hemen seçim sonrasında 13 Haziran günü itibariyle iç tartışmalar başladı kronik olarak ve geçmişte partiyi bir hizip eliyle küçültmüş olan ve neredeyse yok edilme eşiğine getirilmiş bulunan bir anlayış tekrar hortladı ve sanıyorum ki bu krizle ipotek altına aldı parti yönetimini. Yani işte 'biz içimize sindirmezdik' falan gibi bir takım söylemlerle partinin eski genel başkanı bugünkü yönetimi radikal bir tavır almaya itti ve onlar da çok fazla önünü, başını hesap etmeden bunun arkasının getirilip getirilemeyeceğini, sürdürülüp sürdürülemeyeceğini hesap etmeden böyle bir tavra girdiler.'' -''(BDP) ÇÖZÜMSÜZLÜKLER DAYATIYOR''- Bunun çözüm yerinin parlamento olduğunu kaydeden Günay, ''Anayasayı mı değiştireceğiz, yasayı mı değiştireceğiz, ama bunu Meclis'te yapacağız. Yani biz Meclis'e gelmeyiz, siz çözüm bulun... Bu milletvekillerini biz seçip getirmedik ki yasayı, anayasayı biz ihlal etmedik ki. Buna çözüm, evet ben aranması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu bir ihmalde bulunmuş bu milletvekilleriyle ilgili. Düzenlemeyi belki de seçimde adaylar belirlenirken yapması gerekirken yapmamıştır ve şimdi böyle bir sorunla karşı karşıya geliyoruz. Millet de oy kullanmış ve bu arkadaşlara oy vermiş. Bunların Parlamento'ya gelmesinin yolunu bir biçimde açmak lazım ama bunun çözüm yeri Meclis'tir, bunun için Meclis'e gelmek gerekiyor'' diye konuştu. Bakan Günay, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki eleştirilerini doğru bulduğunu belirterek, karar ve toplantı çoğunluğu bulunduğunu, muhalefet partilerinden bir grubun girmemiş olmasının ekseriyeti etkilemediği için Parlamento'nun çalışabileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, siyasi bir kriz anında müdahale etmesi gerektiği gibi bu duruma müdahale ettiğini ifade eden Günay, ''Ben muhalefet partilerinden bir sayın liderin saygı sınırlarını zorlayan bir üslupla Cumhurbaşkanımızı ve onun bu tutumunu eleştirmesini de doğrusu yakışır bulmadım, çok yakışır bulmadım'' dedi. CHP'nin seçimden başarılı çıkamadığını söyleyen Günay, ''CHP'nin Lideri, iktidar iddiasından neredeyse yüzde 30'ları en alt sınır olarak kabul eden bir başarı vaat etti seçmen kitlesine. Ki Sayın Baykal'dan sonra gerçekten partinin tarihini bilen ve partinin olması gereken doğrusunu bilen bir kadro elinde böyle bir sonuç elde edilebilirdi. Fakat edilemedi. Yüzde 25-26 civarında bir yerde kaldı ve iç tartışmalar hortladı. İçerideki radikal çıkışları bastırmak konusunda fazla düşünmeden tavırlar sergileniyor'' diye konuştu. CHP'nin nabzını şu andaki CHP yöneticilerinin çoğundan daha fazla bildiğini savunan Günay, ''Kırılacaktır, parlamentoya gelinecektir ve orada bir çözüm aranacaktır. O yüzden CHP Parlamento'ya girecektir, girmek zorundadır. Girmezse tarihi, büyük bir hata yapmış olur. Bir anlamda kendisini yok etme sürecine girmiş olur, marjinal bir çerçevenin arkasına takılmış olur, öyle tahmin ediyorum. BDP'ninki biraz daha uzun sürebilir. Çünkü onlar bazı çözümsüzlükler dayatıyorlar'' ifadelerini kullandı. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in TBMM Başkanlığına aday gösterilmesine ilişkin de ''Deneyimli arkadaşlarımızdan bir tanesidir. Ağır başlı, parlamentoda herkesle diyalog kurabilecek arkadaşlarımızdan bir tanesidir. İsabetli bir seçim olduğunu düşünüyorum. Yeni dönemde, başarılı bir görev icra edeceğini tahmin ediyorum, temenni ediyorum'' dedi. -''İZMİR'DE YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR''- Selimiye Cami'nin UNESCO'nun Dünya Mirası Listesine aday olduğunu anımsatan Günay, son zamanlarda aday listesini çoğaltmaya, bazı yerleri de dünya mirası kalıcı listesine taşımaya büyük önem verdiklerini ifade etti. 3 yılı aşkın süre içinde 9 yeni alanı dünya mirası aday listesine kaydettirdiklerini, aday listeden de bir alanı dünya mirası kalıcı listesine taşımayı başardıklarını anlatan Günay, ''Selimiye 27 Haziran günü, geçen günlerde Paris'te yapılan UNESCO Dünya Mirası Komitesi toplantısında dünya mirası listesine katılmış oldu. Bu bizim için gerçekten büyük bir övünç, büyük bir sevinç vesilesidir. Ve Anadolu topraklarından dünya mirası listesine katılan ilk Osmanlı eseri oldu. Dünyada da sanıyorum ikinci. Bir de Vişegrad'daki o ünlü Drina Köprüsü diye bilinen Sokullu Mehmet Paşa, Mimar Sinan Köprüsü dünya mirası listesindeydi. Böylece bizim topraklarımızdan ilk defa, dünyada da 2. defa bir Osmanlı eseri dünya mirası listesine girmiş oldu'' diye konuştu. Yeni alanlar üzerinde çalıştıklarını anlatan Günay, ''Ne yazık ki dünyada Fransa, İtalya, İspanya bu konuda 80'li yıllarda büyük bir gayret içindeyken, biz uyumuşuz bu alanda. Hiçbir çalışma yapmamışız. O yüzden düşünebiliyor musunuz Bergama'yı aday listeye biz yeni soktuk. Bergama bile dünya mirası aday listesine, bırakın kalıcı listeye, aday listesine girmemiş'' dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Günay, İzmir'de henüz birinci parti olamadıklarını belirterek, ''Ama ciddi bir biçimde oy artışı ve milletvekili sayısı dengesi yakaladık. Yerel seçimlerdeki bu o büyük farkı aşılabilir bir fark haline dönüştürdük. Ama İzmir'de yapacak çok işimiz var'' şeklinde konuştu. Ankara'ya Türkiye Uygarlıklar Müzesi kurulacağını da anlatan Günay, Milli Komite toplantısından karar çıktıktan sonra bu projeye başlayacaklarını söyledi.