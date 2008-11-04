T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Günay'dan sansür iddialarına yanıt

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, 'Gitmek' filmine sansür uygulandığı iddialarını yanıtladı: Para veriyoruz, sessiz mi kalalım?

04 Kasım 2008 02:00

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, "Gitmek" adlı filmin İsviçre’de düzenlenen festivalden çıkartıldığı yönündeki iddialara ilişkin, filmin, festival programı dışında gösterileceğini bildirdi.

Bakan Günay, Conrad Oteli’nde Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen UNESCO’nun, "Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Hükümetlerarası Komitesi 3. Olağan Toplantısı"nın açılışının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Türk yapımı ’Gitmek’ filminin İsviçre’de düzenlenen ’CultureScapes’ festivalinden son anda çekildiği yönündeki haberleri" hatırlatması üzerine Günay, "Film, festivalde gösterilecek, ama festival programı içinde değil" dedi.

Ertuğrul Günay, festivalin ortaklaşa yapılan bir çalışma olduğunu, Türkiye’nin de ciddi maddi katkı yaptığı festivalin programıyla ilgili bazı önerileri bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Bizim ciddi maddi katkı yaptığımız bir festivalin, bir siyasi gösteriye dönüşmemesi konusunda bir talep ileri sürmek, bazı gazetelerde yazdığı gibi bir sansür anlayışı mıdır? Hepinizin insafına sunuyorum. Türkiye ciddi bir ortamdan, bir dar boğazdan geçiyor. Biz kendi maddi kaynaklarımızı aktararak program yapımında söz sahibi olup, festivalde Türkiye aleyhinde yayınlar yapılması, Türkiye’nin bir bölümünün bir başka isimle isimlendirilmesi karşısında sessiz mi kalmalıyız? Böyle kalırsak bizi eleştirmez misiniz?"

İlgili haberler:

Gitmek'in yönetmeninden Bakan Günay'a çağrı

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24