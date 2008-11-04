Günay'dan sansür iddialarına yanıt

Bakan Günay, Conrad Oteli’nde Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen UNESCO’nun, "Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Hükümetlerarası Komitesi 3. Olağan Toplantısı"nın açılışının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Bir gazetecinin, "Türk yapımı ’Gitmek’ filminin İsviçre’de düzenlenen ’CultureScapes’ festivalinden son anda çekildiği yönündeki haberleri" hatırlatması üzerine Günay, "Film, festivalde gösterilecek, ama festival programı içinde değil" dedi.Ertuğrul Günay, festivalin ortaklaşa yapılan bir çalışma olduğunu, Türkiye’nin de ciddi maddi katkı yaptığı festivalin programıyla ilgili bazı önerileri bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:"Bizim ciddi maddi katkı yaptığımız bir festivalin, bir siyasi gösteriye dönüşmemesi konusunda bir talep ileri sürmek, bazı gazetelerde yazdığı gibi bir sansür anlayışı mıdır? Hepinizin insafına sunuyorum. Türkiye ciddi bir ortamdan, bir dar boğazdan geçiyor. Biz kendi maddi kaynaklarımızı aktararak program yapımında söz sahibi olup, festivalde Türkiye aleyhinde yayınlar yapılması, Türkiye’nin bir bölümünün bir başka isimle isimlendirilmesi karşısında sessiz mi kalmalıyız? Böyle kalırsak bizi eleştirmez misiniz?"