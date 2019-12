Günay'dan İzmirlileri sinirlendirecek açıklama

T24 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, EXPO'nun, İzmir'e hem devletin, hem özel sektörün milyarlarca dolar yatırım yapmasını sağlayacak bir süreç olduğunu belirterek, “Rica ediyorum herkes başını, günlük siyasetin tartışmalarından, kumdan çıkarsın ve dünyada neler olup bitiyor, buna baksın. Bırakın dünyayı, Türkiye'de neler olup bittiğine baktıklarında İzmir'deki bu geri kalmışlığı herkes görecektir ve bu geri kalmışlığı aşmak için bizimle işbirliği yapacaktır” dedi.Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı gezen Günay, çarşı esnafı ve alışverişe gelen vatandaşlarla sohbet etti.

Çarşı içerisinde yer alan bir kahvehanede mola veren Günay, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Kentsel dönüşüm konusunda İzmir'in geride kaldığını ifade eden Bakan Günay, kentin dokusunu yitirdiğini, varoşlaşmaya, gecekondulaşmaya dönüştüğünü söyledi.



Kentteki diğer bir önemli sorunun, yeni yatırımların, üretimin önünün sürekli davalarla kesilmesi olduğunu belirten Bakan Günay, “İzmir'de dava açma, yürütmeyi durdurma, kamuoyuna kendini tanıtma aracı haline gelmiş. Böyle bir süreç başlamış. Bu yüzden de İzmir'de yatırım yok. Yatırım olmadığı için de İzmir'de işsizlik var. Biz şimdi bunun önünü açmaya çalışıyoruz. Liman, marina, yeni ulaşım altyapıları, turizm projeleri, EXPO planlamasını yapıyoruz” dedi.



Bakan Günay, EXPO planlamasının kentte on binlerce insanı iş sahibi yapacak yeni yatırımların önünü açacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



“EXPO ile sadece 2020 yılında buraya bazı firmalar gelecekler, stantlar kuracaklar ardından gidecekler değil. Enternasyonal Fuar gibi değil. EXPO, İzmir'e hem devletin, hem özel sektörün milyarlarca dolar yatırım yapmasını sağlayacak bir süreçtir. Rica ediyorum, herkes başını, günlük siyasetin tartışmalarından, kumdan çıkarsın ve dünyada neler olup bitiyor buna baksın. Bırakın dünyayı, Türkiye'de neler olup bittiğine baktıklarında İzmir'deki bu geri kalmışlığı herkes görecektir ve bu geri kalmışlığı aşmak için bizimle işbirliği yapacaktır. Ben bir kez bütün siyasi partilerin bu konuda yeniden düşünmelerini ve hatta gerekirse bize ödünç oy vermelerini temenni ediyorum. Gelsinler, 4 yıl biz beraber yönetelim İzmir'i ama biz biraz daha güç sahibi olalım ve bakalım İzmir ne kadar değişiyor, 4 yıl sonra önümüze koyalım. Hep beraber sonuçlarını değerlendirelim.”





'İZMİR'E İLGİM, ADAYLIĞIMDAN SONRA OLUŞMADI'



Bakanlığı döneminde her fırsatta İzmir'e geldiğini, İzmir'i hiçbir zaman ihmal etmediğini dile getiren Bakan Günay, şunları kaydetti:



“Benim İzmir ile ilgim, İzmir ile ilgili perspektifim, bakışım, adaylığımdan sonra oluşmuş değildir. 'Turizm Yılı'nı 2008'de İzmir'de açtım. Her vesileyle İzmir'e geldim. Ticaret Odası çağırdı geldim, turizmciler çağırdı geldim. 4 yıldır İzmir'de benim dönemimde 'Travel Turkey' başladı. Ben 2007'de bakan oldum, ilk yıl açılışını yaptım ve her yıl da bu katılımları devam ettiriyorum. 2010 ile 2011 yılı turizm değerlendirme toplantılarını Antalya ve İstanbul'da değil, İzmir'de yaptım. Bunu yaptığım zaman İzmir'den aday olacağım bilgisi bende de Başbakan'da da yoktu. İzmir'de masaya gelen konuların hepsini ilgili bakanlarla çözme sözü verdim. Şimdiye kadar İzmir'e çok yoğun ilgi gösterdim. Şimdi, 'gürültü yönetmeliği vardı, Bakan buna ilgi göstermedi' diyorlar. Oysa Çevre Bakanı ile hep birlikte toplantı yaptık ve gürültü yönetmeliği meselesini biz çözdük. Haberleri yok. Alkol yönetmeliği konusunda da kurul başkanlığı, ben ve turizmciler toplantı yaptık. Şimdiye kadar bana İzmir'den hangi sorun gelirse gelsin çözme konusunda gayret gösterdim.”



Bakan Günay, yıllardan beri İzmir'i alışılmış, kitle turizminin merkezi değil, daha yüksek gelir gruplarının ve kültür gruplarının geleceği özel bir butik turizm merkezi yapmak istediklerini söyledi.



Bunları 2 yıldır dile getirdiğini anlatan Günay, “Eğer 2 yıldır bizim bu gayretlerimizle işbirliği yapmış olsalardı, şu an bir adım daha ilerde olurduk” diye konuştu.



Bakan Günay, İzmir'e 1 milyon 200 bin civarında, Antalya'ya ise 9 milyon 270 bin ziyaretçinin geldiğini, Antalya'nın İzmir'den 8 milyon 70 bin önde olduğunu aktararak, “Bunun için herkesin oturup düşünmesi lazım. Antalya'nın belediyesi Ak Parti'li mi? Bodrum'un, Muğla'nın belediyeleri Ak Parti'li mi? Muğla'da da aynen İzmir gibi bir tane Ak Parti'li ilçe belediyesi var, 10 tane belde belediyesi var. Ama başka partilerden belediye başkanı arkadaşlarımız geliyorlar, talep ediyorlar. Onlarla işbirliği yapıyorum. Muğla 3 milyon turist aldı, İzmir 1 milyon 200 binde kaldı. Buradan herkesin ders çıkarması lazım” dedi.