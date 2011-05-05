-GÜNAY'DAN İZMİRLİLERE MÜJDE İZMİR (A.A) - 05.05.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, İzmir'de Attila İlhan Müze Kütüphanesi kurmak için yer aradıklarını söyledi. İzmir Barosu Başkanı Sema Pekdaş ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret eden Bakan Günay, avukatların sorunlarını yakından takip ettiklerini, çok sayıda avukat arkadaşı olduğunu kaydetti. Bakan Günay, Türkiye'nin değişik bölgelerinde edebiyat müze kütüphaneleri kurduklarını hatırlatarak, şöyle dedi: ''Ankara'da ilk olarak Mehmet Akif Müze Kütüphanesi'ni kurduk. Adana'da Yaşar Kemal adını vermek istemiştim ama Yaşar Kemal'in isteği ile Karacaoğlan adını verdik. Diyarbakır'da Ahmet Arif adını vereceğimiz müzemizi açıyoruz, Ahmet Arif'in oğlu bir rölyef çalışması yapacak. İzmir'de de Attila İlhan Müze Kütüphanesi için yer arayışı içerisindeyiz.'' Turizmin gelişmesi için turizm alanları oluşturmaya çalıştıklarını, ancak barolar, şehir plancıları, odaların iptal davaları açtıklarını anlatan Bakan Günay, planlama çalışmalarında işbirliği yapılması gerektiğini kaydetti. Bakan Günay, Ege Bölgesi'nde ağaç boyunu geçmeyecek turizm tesisleri oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, şöyle devam etti: ''Yeni turizm alanları oluşturmaya çalışıyoruz. Ama 5 kişi itiraz ediyor ve planlar, tahsisler iptal oluyor. İzmir'de turizm alanında vahim bir durum var. Türkiye'ye gelen turist sayısı 13 milyondan 28 milyona çıktı, dünyada 17. sıradan 7. sıraya yükseldik. Ancak İzmir'de bu ivme yakalanamadı. İzmir'de 40 bin yatak var, Belek'te 50 bin, Alanya'da 100 bin yatak kapasitesi mevcut. Arazi bulmak zorundayız, planlama ve tahsisler yapmalıyız. Ancak itirazlarla olmuyor. Çeşme'de itirazlar oldu, başa döndük, İnciraltı'nda da öyle. Arazi üretmek zorundayız, yoksa olmaz.'' Baro Başkanı Pekdaş'ın, eğitim merkezi oluşturmak için kendilerine bir alanın tahsis edilip edilemeyeceğini sorması üzerine Bakan Günay, ''Size termal alanlarda yer bulabiliriz ama birden çok talep olursa olmaz. Çünkü o zaman ihaleye gidiliyor. Parayı da biz almıyoruz, Maliye Bakanlığı alıyor. İzmir'de çok sayıda metruk bina var, böyle bir bina da bulabilirsiniz. O zaman size tahsis yapabiliriz, restorasyon konusunda da yardımcı olabiliriz''dedi. Avukatlara kolay ve ucuz tatil için erken rezervasyon kampanyaları düzenleyebileceklerini belirten Bakan Günay, geçmişte öğretmenlerle sömestr tatiline yönelik bir çalışma yaptıklarını kaydetti.