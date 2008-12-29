Günay'dan fazla maaş yanıtı

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü'nde istihdam edilen bazı personelin, müze müdüründen fazla maaş alabildiğini bildirdi.





Günay, MHP Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü'nde istihdam edilen personele ilişkin soru önergesini yanıtladı. Günay, Müze Müdürü kadrosunun boş olduğunu, 1/4 derecesine müdür atanması durumunda alacağı maaşın ek ödeme dahil yaklaşık bin 600 YTL olduğunu belirtti.



Günay, "Özelleştirilen kurumlardan Bakanlığımız şef, koruma ve güvenlik memuru kadrolarına naklen atanan ve müze müdürlüğünde istihdam edilen bazı personel Özelleştirme Kanunu gereği ücretleri şahsa bağlı olarak ödendiğinden, müze müdüründen fazla maaş alabilmektedir. Bu maaş farkı, 100 YTL ve üzerinde değişmektedir" dedi.



Günay, başka bir soru üzerine de Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğüne son 6 yıl içinde kurum dışından naklen 5, özelleştirilen kurum ve kuruluşlardan 56, açıktan atanan 6, kurum içinden atanan 13 olmak üzere toplam 80 personel alımı yapıldığını bildirdi.



Günay, "Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü'nce anılan müzede daimi işçi statüsünde halen 19 personel, Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesi gereğince de 13 sözleşmeli personel, hizmet alımı olarak 72 özel güvenlik görevlisi ve 63 temizlik personeli çalıştırılmaktadır" bilgisini verdi.



Bakan Günay, personel yetersizliği dolayısıyla Topkapı Sarayı Müzesi'ndeki tarihi eserlerden zarar gören olup olmadığına ilişkin soruya da müzenin teftişin 3 Nisan 2007 tarihinde başladığı ve halen devam ettiğini, bu çalışma tamamlandığında Topkapı Sarayı Müzesi'ndeki eserlere ilişkin daha somut değerlendirmeler yapılabileceğini kaydetti.

